Bu defa uygulamayı bakan yardımcısı yaptı

Kırmızı düdükler Bakan yardımcısı Ersoy'dan

DÜZCE - 9 Günlük Bayram tatili dönüş yolculuğu başlarken karayollarında en fazla yoğunluğun yaşandığı noktalardan Kaynaşlı Otoyol gişelerinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, polis uygulamasına katıldı. Mehmet Ersoy uygulama noktasında polislerle birlikte kontrol yaparak Kırmızı Düdük Uygulaması çerçevesinde çocuklara kırmızı düdük, şapka verdi.

9 Günlük Bayram tatilinin sona ermesi ile birlikte yollara çıkan sürücüleri, Kaynaşlı Otoyol gişelerinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy karşıladı. Polislerle birlikte uygulama yapan Mehmet Ersoy, bayram tatilinden dönen sürücülerle sohbet ederek, hatırlarını sordu. Karayolundaki yoğunluk hakkında sürücülerden bilgi alan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy uygulama sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Kırmızı Düdük uygulaması çerçevesinde araçların içlerinde bulunan kırmızı düdük ve şapka hediye etti. Çocukların uygulamayı nasıl yapacakları hakkında Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy; çocuklara ve ailelerine bilgiler de verdi.

Uygulama sırasında Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve Emniyet Müdür yardımcıları ile AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'de eşlik etti.

Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için birçok tedbir aldıklarını belirten Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bu bayram kaza oranlarının düşük olduğunu ve düzenlenen kampanyalar sayesinde farkındalığın arttırılacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy; "Hem huzur hem de asayiş için aldığımız tedbirlerin yanında bu bayram İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu öncülüğünde trafik terörüne karşı önemli önlemler aldık, kampanyalar başlattık. Bugün Bayram tatil dönüşü, daha rahat ve huzurlu bir yolculuk gerçekleşebilmesi ve vatandaşların tatillerini tamamlamış olarak dönebilmelerini sağlamak amacıyla aldığımız önlemlerin uygulamalarını yerinde görmek, arkadaşlarımızın bu güne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etmek ve bayramlarını tebrik etmek amacıyla denetleme ve uygulama noktalarımızı ziyaret ediyoruz. Trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmasına, bayramın uzun bir tatil gününe denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının geçmiş yıllara göre çok artmasına rağmen trafik kazalarında önemli bir artış olmadı. Temenni ediyoruz ki kazalar hiç olmasın, canlar yanmasın. Bunun için sürücülerimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Ölümlü kazaların çoğu maalesef aşırı hız ve sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bu ziyaretler ve kampanyalar ile bir kez daha farkındalığı arttırmak, sürücülerimizi daha dikkatli ve duyarlı yolculuk yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Uygulamanın ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kaynaşlı Bölge Trafik İstasyonundaki polislerle hatıra fotoğrafı çektirerek Ankara'ya karayoluyla dönmek üzere yola çıktı.