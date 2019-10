Bu defa marmaris'te iklim değişikliğine dikkat çekti

11.10.2019 16:35

Türkiye'nin Friday's for Future (Gelecek için Cuma'lar) adı altında bir araya gelen iklim aktivistleri arasındaki en genci olan Deniz Çevikuş, Marmaris'te farkındalık eylemini gerçekleştirdi. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na gelen Çevikuş, küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında bilgiler içeren İngilizce, Rusça ve Türkçe dövizler açtı. Belediyenin düzenlediği bir etkinlik için ilçede ailesiyle birlikte bulunan Çevikuş'a Marmarisliler yanı sıra turistler ve yerleşik yaşayan yabancılar yoğun ilgi gösterdi. Çevikuş, İngiliz turist Gloria Elizabeth Toller ile görüş alışverişinde bulundu. 2 saat süren farkındalık eyleminde, Marmarisliler ve turistler Çevikuş'un fotoğraf ve görüntüsünü çekip, sosyal medyada paylaştı. Çevikuş ile sohbet eden vatandaşlardan Mehmet Arslan Can, Dünya Kız Çocukları Günü'nde 11 yaşındaki bir kız çocuğundan böyle önemli bir eylemi görmek beni mutlu etti. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı korumalı ve onlara yaşanabilir bir ortam bırakmalıyız dedi. Barlas Çevikuş, kızı Deniz'in İstanbul'da 29 haftadır iklim grevi yaptığına dikkati çekip, Her hafta Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu etkinliği gerçekleştirmekte. Eşim Handan Çevikuş ile kızımızla gurur duyuyoruz. İnsanların artık iklim değişikliğine dikkat etmesi gerekiyor. Doğa da tahribat artıkça küresel ısınma yaşanmakta. Hepimiz bunun farkında olmalıyız dedi.

HERKES DESTEK VERİYOR

Eylemi hakkında bilgi veren Deniz Çevikuş, 29 haftadır İstanbul'da her Cuma, iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıyorum. Şu ana kadar hiç ters tepki veren olmadı. Aksine çok destek gördüm. Okuldan arkadaşlarım, öğretmenlerim ve oturduğum apartmandaki komşularımız büyük destek oldu. Bazı etkinliklerimde okul arkadaşlarım da bana destek verdi. En çok desteği sosyal medyada gördüm. Çevremize verdiğimiz tahribat nedeniyle doğamızda insan hayatını kötü etkileyecek değişimler olmakta. Bunun önemine dikkat çekmek ve doğamıza sahip çıkmak için bu etkinliği gerçekleştiriyorum. Doğamızı koruma bilinci fark edilinceye kadar etkinliklerim devam edecek dedi.

