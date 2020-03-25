Bu dedeyi kimse durduramıyor.
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Adana Yüregir, Adana

Bu dedeyi kimse durduramıyor.

25.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:30
Bu dedeyi kimse durduramıyor.

Bu dedeyi kimse durduramıyor... Ağaca baş aşağı asılarak spor yapan 66'lık İbrahim dede görenleri şoke ediyor

Adana'da Türkçe öğretmenliğinden emekli 66 yaşındaki İbrahim Cebeci, 45 yaşından bu yana bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marşlar söyleyip spor yaparak zinde kalıyor

Kendisini 16 yaşında hissettiğini belirten Cebeci, "Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiç bir şey olmaz"

ADANA - Adana'da Türkçe öğretmenliğinden emekli 66 yaşındaki İbrahim Cebeci 21 yıldan bu yana bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yapıyor. Kendisini 16 yaşında hissettiğini söyleyen Cebeci, "Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiç bir şey olmaz" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesinde oturan İbrahim Cebeci'nin hayatı geçirdiği trafik kazası sonucu bacağına platin takılması sonrası değişti. Cebeci kaza sonrası gördüğü rüyadan sonra sağlığına kavuşmak için ağaca ters asılıp tek bacağı ile tutunarak spora başladı. Cebeci daha sonra bunu kendisine bir tutku haline getirerek evinin önündeki sulama kanalı kenarındaki ağaçları kullanıp spor yapmaya devam etti. Cebeci spor yaparken de marşları okuyarak kendini motive ediyor. Cebeci'yi gören vatandaşlar da onun bu ilginç sporunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Cebeci çocukların da ağaca ters asılıp spor yapmasını aşıladı.

66 olduğunu anacak kendisini 16 yaşında hissettiğini spor sayesinde formunu koruduğunu anlatan Cebeci, "Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiç bir şey olmaz. Ben ilerleyen yaşıma rağmen her gün bu sporu yapıyorum. Özel bir beslenme yöntemim yok. Allah ne verdiyse yiyorum" dedi.

Cebeci'nin bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak hareketler yapması yarasaları anımsattı.

Bu dedeyi kimse durduramıyor.

Kaynak: İHA

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Bu dedeyi kimse durduramıyor.

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