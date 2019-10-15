BÜ'de Afrin programında çıkan olayın davasında mütalaa

15.10.2019 15:16

Afrin'de gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarısı dolayısıyla düzenlenen etkinlik karşısında sloganlar atan ve tartışma çıkaran Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) öğrencisi 30 kişinin, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın celse arasında cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu öğrenildi.

Savcılık mütalaasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak 2018 tarihinde, terör örgütleri PKK-KCK-PYD-YPG mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa ile terör ve terör örgütleriyle mücadele hakları doğrultusunda, Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nı icra ettiği anımsatıldı.

Yargılama konusu sloganlar ve pankartların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin söz konusu müdahalesini gayrimeşru göstererek, müdahale edilen terör örgütlerini meşru gösterir mahiyette olduğu, propaganda suçunun maddi unsurunu oluşturan eylemlerin, gerçekleştiği yer, zaman ve koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan mütalaada, yargılama konusu olayda sanıkların eylemlerini Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması nedeniyle etkinlik yapan gruba karşı üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirmiş olmaları, yine sanıkların PKK-KCK terör örgütünün jargonuyla sloganlar attığı belirtilerek, "Sanıkların eylemlerinin karşıda bulunan grubu tahrik edici nitelikte olması, kamu düzeni ve güvenliğinin bozulması için açık ve yakın tehlike oluşturması gözetildiğinde atılan sloganların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği bu haliyle iştirak halinde hareket eden sanıkların eylemleriyle PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işledikleri anlaşılmıştır." denildi.

Sanıkların tek tek attıkları sloganlara, taşıdıkları pankartlar ile telefonlarında yapılan incelemede yargılama konusu eyleme ilişkin konuşmalarına ve bu telefonlarda ele geçirilen bazı örgütsel bazı dokümanlara yer verilen mütalaada, sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Davanın geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart 2018'de Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen bir öğrenci grubu ile üzerinde "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" yazılı pankart açan bir öğrenci grubu arasında tartışma yaşanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, pankart açan, duvara afiş asan ve çeşitli sloganlar atan öğrenci grubuyla ilgili, "Şüpheliler, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün genel tavrı ve stratejisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa, terör ve terörist faaliyetler ile mücadele haklarını kullanan egemen bir devlet değil de bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan, bu suretle gayrimeşru faaliyette bulunan gayrimeşru bir güç olarak gösterme çabası içerisindedirler." ifadesi kullanıldı.

Öğrencilerin eyleminin masum duygularla demokratik tepki olarak gösterilmek istendiği belirtilen iddianamede, "Asıl amaç, bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemlerini meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir." ifadesine yer verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: AA