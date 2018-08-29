Bu Dava, Mahkemenin de Kafasını Karıştırdı

İSTANBUL'da 5 ay önce mağazada cüzdanını çaldırdıktan sonra Sivas'ta gittiği dişçide 'tutuklu' olduğunu öğrenen Muhammed Seyyid Kaya, kendini ispat için yasal yollara başvurdu. Başka bir hırsızlık olayında suçüstü yakalanan şüphelinin kendi kimlik bilgilerini verdiğini öğrenen Kaya, dün katıldığı mahkemede, ifade verdi. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen şüpheli, Kaya'dan özür diledi. Mahkeme, kayıtlara göre tutuklu gözüken Kaya'ya önce beraat verdi, ardından gerçek şüphelinin kimlik kayıtlarının halen düzeltilmediğini ve onun da tahliye olabileceğini göz önüne alarak ara karar ile bunu değiştirerek davayı erteledi.

İstanbul'da uluslararası deniz taşımacılığı yapan bir şirkette çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Muhammed Seyyid Kaya (35), 24 Mart'ta ailesiyle İstanbul Güneşli'de bir giyim mağazasına gitti. Kıyafet deneyen Kaya, cebindeki cüzdanını soyunma kabinindeki montuna bıraktı. Bu sırada aile görüntüsü veren 1'i çocuk, 4 kişi de aynı yere geldi. İki kişi, Kaya'nın dikkatini dağıtırken, diğerleri kabindeki monttan cüzdanı alıp uzaklaştı. Kabine döndüğünde cüzdanını bulamayan Kaya, güvenliğe haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, cüzdanın çalındığı ortaya çıktı. Kaya ve mağaza çalışanları etrafı araştırdı, ama hırsızlık şüphelilerine ulaşılamadı. Bunun üzerine Muhammed Seyyid Kaya, polis merkezine giderek durumu anlattı ve ifade vererek yasal işlem yapılmasını istedi. Cüzdanında bulunan kimlik, sürücü belgesi ve banka kartlarının bilgilerini paylaştı. Daha sonra ise Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak kimliğinin çalındığını beyan etti. Başına bir iş gelmemesi için tüm bildirimlerini yaptı. Nüfus Müdürlüğü Kaya'ya yeni kimlik kartı verdi.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Yeni kimliğiyle hayatına devam eden, Kaya, ailesiyle birlikte memleketi Sivas'a geldi. Kaya, 13 Ağustos'ta büyük kızı Zeynep Sude'yi (7), diş tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne götürdü. Kızının tedavisi yapılırken, Kaya, kendi dişlerini de muayene ettirmek için sıra almak istedi. Görevliye gidip kimlik numarası veren Muhammed Seyyid Kaya, SGK'sının askıya alındığı bilgisine ulaştı. Bir başka görevliye yönlendirilen Kaya, tutuklu olduğu için SGK'sının durdurulduğunu öğrendi.

Kendisi gibi şaşkınlık yaşayan görevlilere 'Tutuklu olsam burada nasıl olurum' diyen Kaya, olayı araştırmaya başladı. Bir yakının tavsiyesiyle e- devlet üzerinden bilgilerini sorgulayınca hakkında 31 Temmuz'da bir mağazada yabancı uyruklu Fattal N.'nin çantasının çalınması olayıyla ilgili hırsızlık suçundan işlem yapıldığını ve 1 Ağustos'ta tutuklandığı gördü. Hakkında bu suçtan Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını ve 28 Ağustos'ta ilk duruşmasının yapılacağını öğrendi. Daha önce kimliğini çalan kişinin, bir başka hırsızlık olayında yakalanınca, fotoğrafını değiştirdiği çalıntı kimlikle kendisini 'Muhammed Seyyid Kaya' olarak tanıttığı, şüpheli hakkında bu kimlik üzerinden yasal işlem yapıldığı anlaşıldı.

Mahkeme kalemine ulaşan Kaya, durumu anlattı. Mahkeme başkanının yönlendirmesiyle Kaya, Sivas'ta savcılığa başvurdu ve kendisinden istenen belgeleri hazırladı. Bunun için önden ve yan profilden fotoğraflar çektirip bastırdı. Ayrıca kendi kimlik, sürücü belgesi ve pasaport gibi belgelerinin de nüshalarını çıkarttı. Dilekçe ile Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Mahkeme, 28 Ağustos'ta görülecek dava öncesi evrakların ulaştırılmasını talep ederken, kendisinin de duruşmada hazır olmasını istedi.

Kendini ispat için hazırladığı evrakları mahkemeye gönderen Kaya, dün Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Ancak Sivas Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği evrakların henüz mahkemeye ulaşmadığı ortaya çıktı.

Kaya, duruşmada, kendi kimlik bilgileri ile tutuklanan kişinin, Rize nüfusuna kayıtlı Cihan Y. (43) olduğunu öğrendi. Muhammed Seyyid Kaya duruşmadaki ifadesinde, cüzdanını çaldırdığını, dişçiye gittiğinde tutukluluk halini öğrendiğini, tutuklu kişinin kendi kimliğini kullanarak işlem yaptırdığını ifade etti.

TUTUKLU ŞAHIS, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Kayıtlarda Muhammed Seyyid Kaya olarak tutuklu gözüken Cihan Y.'nin mahkemede ifadesi ise tanık sıfatıyla alındı. Şüpheli, gerçek Muhammed Seyyid Kaya'dan özür diledi. Şüpheli, "Ben kendisinden özür diliyorum. Onun kimlik bilgileri ile cezaevine girdiğim doğrudur, ama cüzdanını ben çalmadım" dedi.

Evrakları inceleyen kadın mahkeme başkanı F.G., Muhammed Seyyid Kaya hakkında açılan davada önce beraat kararı verdi. Ancak mahkemedeki görevli jandarma, mevcut tutuklu Cihan Y.'nin, halen kayıtlarda Kaya'ya ait kimlik bilgileri ile tutuklu gözüktüğünü, bu karar üzerine onun da cezaevinden salınabileceği uyarısını yaptı. Bu durum üzerine telefon görüşmeleri yapan mahkeme başkanı, "Bu ne rezil dosya, cezaevi neden durumu düzeltmiyor" diye çıkıştı. Şüpheli ile Kaya dışarı çıkarılıp 10 dakika duruşmaya ara verildi, savcıyla görüşüldü. Sonra tutuklu şüpheli tekrar içeriye alınarak ara karar yazıldı. Ara kararda, "Dosyamız sanığının kimlik bilgileriyle, başkaca bir kişinin cezaevinde olduğu, ancak UYAP kayıtlarında sanığın cezaevine görüldüğü, tahliye müzekkeresi yazılması halinde suça karıştığı iddia olunan ve cezaevinde bulunan kişinin tahliye edileceği anlaşıldı. Mevcutlu olarak mahkememize getirilen Cihan Y.'nin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine ve iddianameye konu olayla ilgili işlemlerinin yaptırılmasına karar verildi" denildi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 3 Eylül'e ertelendi. Duruşma tutanağında Muhammed Seyyid Kaya'nın Silivri Cezaevinde tutuklu olduğu ibaresi yer aldı. Mahkeme tutuklu kişinin Cihan Y. olduğunu yine kendi beyanına göre kayıtlara geçirdi. Cihan Y., T.C. kimlik numarasını ise bilmediğini söyledi. Gerçek şüpheli cezaevinde olmasına rağmen, mahkemenin kendisi hakkında önce beraat, sonra tutukluluğa devam kararı verdiğini belirten Muhammed Seyyid Kaya, "Tutuksuz olan ben, tutuklu sanık gibi ifade verdim. Tutuklu olan ve benim adımı kullanan kişi, tanık olarak dinlendi. Mahkeme de işin içinden çıkmakta zorlandı. Bunları görünce şimdi beni de tutuklayabilirler diye korkuyorum" dedi.

3 Eylül'deki duruşmaya kadar, tutuklu kişinin gerçek kimliğiyle hakkında yeniden işlem yapılması durumunda, Muhammed Seyyid Kaya hakkındaki davanın düşürülmesi bekleniyor. - Sivas