Bu da yerli tohum ilkokulu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Yerli tohum tarım atölyesi" projesinde, ilkokul öğrencilerine yerli tohum ile ilgili bilgiler verildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Yerli tohum tarım atölyesi" projesinde, ilkokul öğrencilerine yerli tohum ile ilgili bilgiler verildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürü, Zafer İlkokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri, okul müdürleri, hayırseverler ve velilerin katılımıyla örnek bir proje yapıldı. İlçemizin tarıma elverişli topraklarını gelecekte daha verimli kullanabilmek adına bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkılan, öğrencilerimizin, sağlanan imkanlar ile üretimi, ürettikleri mahsulleri satarak da ticareti uygulamalı olarak öğrenmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor ve öğretmenlerimiz tarafından bilgilendiriliyorlar" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı