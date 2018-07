Bu da Türk Düğünü

Haberlere konu olan Hint düğünlerinin ardından Sivas'ta gerçekleşen bozkır Türk düğünü ilgi çekti.

Sivas'ta yaşayan Fatih Köse ve Sivas'a 5 bin kilometre uzaklıkta yaşamanı sürdüren Uygurlu Türk kızı Gülsinem alışılmışın dışında bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Sivaslı Fatih Köse ve Uygur Türkü olan Gülsinem Arziyeva, haberlere konu olan Hint düğünlerinin ardından Sivas'ta gerçekleştirdikleri Orta Asya Türklerine has bozkır düğünü ile dünya evine girdiler. Kazakistan'da ki bir iş seyahatinde tanışan çift beş ay önce Kazakistan'da nikah kıydılar. Sivas'ta ise 2 gün iki gece süren bir bozkır düğünü yaptılar. Düğünün hazırlıkları haftalarca sürdü. Düğün için Sivas'ın Taşlıdere mevkisinde bir ordugah kuruldu. Atların kullanıldığı düğünde; at üzerinde güreş, koşu gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

İş gezisi için gittiği 5 bin km uzaklıktaki Kazakistan'da eşi ile tanıştığını Köse, "Oradaki düğünü yapalı 4-5 ay oldu ama buradaki düğünü yazın yapmak istedik. Onun Uygur vatandaşı olması hasebiyle benim bu işlerle uğraşıyor olmam hasebiyle ve bu işlerle uğraşan pek çok arkadaşım olması hasebiyle böyle bir düğün yapmak istedik. Yani klasik dönem Osmanlı'ya olan hayranlığım çok fazla. Yani kıyafetlerinin ihtişamı, teçhizatlarının ihtişamı, o hayatın güzelliği, kültürü, örfü, yaşantısıyla beni etkiliyor. Düğünümü de bu şekilde yapmak istedim. Yıllar içinde böyle bir birikiminiz yoksa, bu eşyaları tedarik etmek bir düğün için oldukça zor. Arkadaşlarımın yardımı ve geçmişten gelen birikimimizle böyle bir düğün ortamı kurgulayabildik. Buraya bir ordugah kurduk ve düğünümüzü yapıyoruz bu şekilde"dedi.

"Düğünümüzü gören şaşırıyor"

Köse düğünden eşi ve kendisinin memnun olduklarını fakat düğünün davetlilerde şaşkınlık oluşturduğunu belirterek," Düğünden gayet memnunuz. Sabah saat 10'da ordugah kahvaltısı ile kazanlarda yumurta kaynatarak düğüne başladık. Ardından damadın yüzüğüne ok atışı yapıldı. Ardından güreşler yapıldı ve çeşitli etkinliklerle devam edecek. Davetlilerimiz ve biz çok keyif alıyoruz. Bu şekilde düğün yapmamıza çok şaşırdılar. Davetiyeleri iki şekilde hazırladık. Birisini el yazması şeklinde El yazması şeklinde bir hattata yazdırdık. O şekilde gönderdik. Diğer davetiyemizi latin alfabesiyle günümüz Türkçesiyle yazdırdık ve davetiyemiz bu şekildeydi." dedi.

"Türkiye 'ye gelin gelmek aklımda yoktu"

Türkiye'ye gelin olarak geleceğinin aklının ucundan bile geçmediğini belirten Gülsinem, "Kazakistan'da doğdum. Uygur kızıyım. Bana bu ortam çok yabancı değil. Kazakistan'da da biz bunun gibi festivaller yapıyoruz. Eski spor oyunları geleneksel spor oyunları oynanıyordu. O yüzdende bu ortam bana yabancı gelmedi. Bana yakın bir ortam. Düğünümüzün bu şekilde olması beni çok mutlu etti. Türkiye'yi de çok sevdim. Buraya gelin gelmek aklımda yoktu. Aklımda evlenmek vardı ama Türkiye 'ye gelin gelmeyi hayal bile etmemiştim, düşünmemiştim" dedi.