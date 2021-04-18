Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti
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Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti -Tekirdağ'da görüntülenen tırtıl kendine hayran bıraktı -Tırtıl konvoyunu ilk kez görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı Tekirdağ'da konvoy oluşturup yeni yaşam alanlarına ilerleyen tırtılların o anları görenleri hayran bıraktı.

Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti

-Tekirdağ'da görüntülenen tırtıl kendine hayran bıraktı

-Tırtıl konvoyunu ilk kez görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da konvoy oluşturup yeni yaşam alanlarına ilerleyen tırtılların o anları görenleri hayran bıraktı. Konvoy oluşturan tırtılları gören bazı vatandaşlar, yerde hareket eden nesneleri ilk bakışta uzun bir yılan zannetti.

Nisan ayından itibaren çeşitli ağaçlık alanlarında kendini gösteren tırtıllar, adeta bir trenin vagonları gibi art arda yapışarak yeni yaşam alanlarına ilerlemeye çalıştı.

İlginç görüntüler oluşturdu

Tekirdağ'da ağaçlık ve otluk alanlardan gelip, kaldırıma çıkarak uzun bir çizgi halinde ilerleyen tırtıl konvoyu, ilk bakışta yıllan zannedilse de bu durumla ilk kez karşılaşan vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaldırımda ilerlemeye çalışan tırtıl konvoyu ilginç görüntülere sahne olurken, tırtılların o anları vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nizami bir şekilde hiç sırayı bozmadan ilerleyen tırtıl konvoyu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti
Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti
Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti
Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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