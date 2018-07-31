Bu da Seyyar Dert Dinleyici

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyyar satıcılık yapan Ömer Gözal, tezgahına dikkat çekmek ve müşteri çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mısır alanın derdini ücret almadan dinleyen Gözal, herkesin derdine derman olduğu iddiasında bulunuyor. Mardin'in Artuklu ilçesinde 20 yıldır seyyar satıcılık yapan Ömer Gözal, mısır aracına astığı afiş ile yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Aile, aşk ve işyerinde sorun yaşayanların derdi dinlenir diye kendi yazdığı afişi asan Gözal, mısır alanın derdini bedava dinleyeceğini taahhüt ediyor. Günde ortalama 300 kişinin derdini dinlediğini ifade eden Gözal, herkesin derdine derman olabildiği iddiasında bulunuyor.

"HERKESİN DERDİNE DERMAN BULABİLİYORUZ" İhlas Haber Ajansı (İHA) konuşan Gözal, müşterilerin dikkatini çekmek için böyle yönteme başvurduğunu dile getirerek, "Yıllardır tüm esnafın, vatandaşın dertlerini dinleyerek bir arada yaşıyoruz. 20 senedir bu mısırı satıyorum. Herkes benden memnun ben herkesten memnunum. Her şey memleketim için. Günde 300 kişi derdini anlatıyor. Tezgahtaki yazıların fotoğrafını 500 kişi rahat çekiyor. Vakit böyle geçiyor. Ben normalde bu yazıları yazmışım ama kimseden para almıyorum gırgır, şamata olsun diye yazdım. Mardin çok dertli, işsizlik baya bir sorun, aşk hayatında sorun yaşayanlar var, aile sorunları olanlar var. Ortak bir durumlarını anlatıyorlar ben de ona göre kendimce bir şeyler söylüyorum. Bu yazılar herkes için geçerli herkesin derdine derman bulabiliyoruz" dedi. Esnaf Şeyhmus Akpolat, Gözal'ın yıllardır vatandaşın derdi ile dertlendiğini aktararak, "Ne söylerse doğru söylüyor. Ömer bey Mardin'in derdini anlatıyor. Çok şükür benim bir derdim olmadı şimdiye kadar" diye konuştu.

(Beril Solmuşgül/İHA)