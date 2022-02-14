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Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörek

İhlas Haber Ajansı, Güvenç Açaroğlu - Yerel
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Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörekESKİŞEHİR Eskişehir'de bir işletme, Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde çibörek yaptı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörek

ESKİŞEHİR Eskişehir'de bir işletme, Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde çibörek yaptı.

Eskişehir'in en meşhur yiyeceklerinden olan ve genellikle yarım ay şeklinde hazırlanarak ikram edilen çibörek, bir işletme tarafından Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde pişirildi. Aşkın simgesi olan kalpli birçok ürün raflarda yerini alırken, bu ürünlere çibörek de eklendi. 30 yıldır çibörek ustalığı yapan Hakan Nalbant, çiftlere küçük bir hediye vermek istediklerini söyledi. Nalbant, "Bugün Sevgililer Günü'ne özgü olarak kalp şeklinde çibörek yaptık. Çiftlerimize daha iyi hitap edebilmek adına böyle bir şey düşündük. Çibörek işletmemiz tarafından onlara güzel bir jest olsun istedik. Normalde sunmuş olduğumuz çiböreğin farklı versiyonunu bugün onlara özel sunmuş olalım. Bugün çok güzel bir gün. Herkesin de Sevgililer Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörek

Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörek

Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörek

İhlas Haber Ajansı / Güvenç Açaroğlu - Yerel

Sevgililer Günü, Eskişehir, Kalp, Yerel, Haberler

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