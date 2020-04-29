Bu da online maske yapımı Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta uzaktan eğitime geçilirken, Eskişehir'de Teknoloji Tasarım Öğretmeni İlknur Öncül, internet ortamında öğrencilerine maske yapmayı öğretiyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta uzaktan eğitime geçilirken, Eskişehir'de Teknoloji Tasarım Öğretmeni İlknur Öncül, internet ortamında öğrencilerine maske yapmayı öğretiyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dünya genelinde birçok alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Eğitim konusunda da uzaktan eğitim sistemine geçilirken, bu süreçte öğretmenler öğrencilerinin derslerden geri kalmamaları için yoğun çaba sarf ediyor. Eskişehir'de bulunan Sinan Alağaç Ortaokulunda görevli Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmeni İlknur Öncül ise, ders kapsamında öğrencilerine salgın sürecinde hayati önem taşıyan maskelerin yapılışını öğretiyor. İnternet ortamından öğrencilerine seslenen Öncül, öğrencilerini kendi maskelerini kendileri yapmaları konusunda bilinçlendiriyor.

"Öğrencilerimiz virüs ile mücadelede maskelerini kendileri üretiyorlar"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Alağaç Ortaokulu Müdürü Cengiz Kılıç, öğrencilerin maskelerini kendilerinin ürettiklerini söyledi. Müdür Kılıç, "Okulumuz Teknoloji Tasarım Öğretmeni İlknur Öncül'ün uzaktan eğitim yolu ile öğrencilerimize verdiği maske yapımı kursu sayesinde öğrencilerimiz, virüs ile mücadelede önemli bir aksesuar olan maskelerini kendileri üretiyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz üretmenin ve başarmanın mutluluğunu da yaşıyorlar. Hem de ailelerine bu sayede ekonomik katkıda bulunuyorlar. Korona süreci başladığından bu yana uzaktan eğitim yolu ile akademik eğitimin yanı sıra; öğrencilerimize kişisel becerilerini geliştirme gibi konularda yardımcı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA