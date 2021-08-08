Bu da öğrencilerin 'Çiçek Abbas' minibüsü
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Bu da öğrencilerin 'Çiçek Abbas' minibüsü

Bu da öğrencilerin 'Çiçek Abbas' minibüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de, 1989 yılında 0 kilometre olarak Sümer Fen Lisesine hibe edilen ve 'Çiçek Abbas' minibüsü olarak bilinen araç, halen öğrencilerin hizmetinde kullanılıyor.

Kayseri'de, 1989 yılında 0 kilometre olarak Sümer Fen Lisesine hibe edilen ve 'Çiçek Abbas' minibüsü olarak bilinen araç, halen öğrencilerin hizmetinde kullanılıyor.

Kayseri'de 1968 yılında açılan ve günümüzde fen lisesi olarak eğitime devam eden Sümer Lisesi'nde bulunan nostaljik minibüs, görenleri şaşırtıyor. 1989 yılında 0 kilometre olarak pansiyonda kalan öğrencilerin hizmetine sunulan minibüs, günümüzde de aynı şekilde kullanılıyor. 'Çiçek Abbas' minibüsü olarak bilinen araç, öğrencilerinde ilgi odağı oldu.

Sümer Fen Lisesi Yusuf Özkara, minibüsün geçmişi hakkında bilgiler vererek, "Okulumuz Kayseri'de 1968 yılından beri insan kaynakları yetiştirmektedir. Bunun yanında 1987 yılında pansiyonumuz inşa edildi ve şuanda halen kız pansiyonu olarak devam ediyor. Aracımız 1989 yılında 0 kilometre olarak okulumuza hibe edildi. Şu ana kadar 32 yıldır pansiyonumuzda kalan kızlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ve törenlere öğrenci taşınmasıyla ilgili bize hizmet ediyor. Şuana kadar da hiçbir sıkıntı oluşturmamış. Öğrencilerimiz aracımızla fotoğraf çekinip sosyal medyalarında 'nostalji' diye paylaşıyorlar. Çocuklarımızın çokta hoşlarına gidiyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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