Bu da mühendis kalpazan

23.10.2019 10:40

Adana'da piyasaya sahte para süren şebekeyi babayla elektrik elektronik mühendisi oğlunun yönettiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Adana'da piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Bu takip sonucunda iddiaya göre Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K.'nın (28) kurduğu şebekenin İstanbul'dan temin ettikleri sahte paraları Adana'ya getirdiği yüzde 20-30 kar payı ile sattığı tespit edildi. Baba ve oğluna paraların satımında Abdullah H.'nin yardım ettiği bin liralık sahte parayı 200 ya da 300 liraya satarak piyasaya sürdüğü belirledi.

Polis bu tespitleri yaparken operasyon kapsamında takip edilen 11 kişiyi de piyasaya sahte para sürerken ara operasyonlarla yakaladı. Bu zanlılardan 90 bin lira ve 2 bin 200 sahte dolar ele geçirildi. Ara operasyonlarda yakalanan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı. Ara operasyonlar dışında diğer zanlıları takibe devam eden polis, 3 aylık takibin sonunda 22 Ekim günü Adana ve Antalya'da şebekeye operasyon yaptı. Yaklaşık 25 adrese eş zamanlı 250 polisle baskın yapan polis 18 zanlıyı gözaltına aldı.

BANYODAKİ ASMA TAVANDAN SAHTE 20 BİN LİRA ÇIKTI

Polis operasyonda özellikle baba ve oğlun evinde detaylı arama yaptı. Banyodaki asma tavandaki gizli bölmede sahte 20 bin lira para ele geçirildi. Ayrıca operasyonda gözaltına alınan oğul Bedirhan K.'nın bir üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduğu ancak bu işi yapmayarak babasıyla birlikte piyasaya sahte para sürdüğü öne sürüldü. Zanlılar gözaltına alınarak emniyete getirilip sorguya alındı. Zanlıların ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ayrıca polis operasyon kapmasında 4 zanlıyı daha arıyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA