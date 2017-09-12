Bu da Motosikletli Maganda

İstanbul'da motosikletiyle tek tekerlek üzerinde seyreden sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bu tehlikeli şov, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadıköy Bostancı sahil yolunda motosiklet sürücüsü yolda seyir halindeyken tek tekerlek üzerinde şov yaptı. Yaptığı şovla hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan motorcu, seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün tek tekerlek üzerinde ilerlediği ve bir süre sonra iki tekerlek üzerinde ilerlemeye başladığı görülüyor.



(İHA)