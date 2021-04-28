Bu da 'korona' havuzu

Türkiye'de korona virüs vaka sayısında artış eğilimi devam ederken, Diyarbakır'da çocuklar korona virüsü ve soğuk havayı hiçe sayarak süs havuzunda eğelenip güneşlendi.

Türkiye'de korona virüs vaka sayısında artış eğilimi devam ederken, Diyarbakır'da çocuklar korona virüsü ve soğuk havayı hiçe sayarak süs havuzunda eğelenip güneşlendi.

Türkiye korona virüs vakalarını azaltmak için tam kapanmaya hazırlanırken Diyarbakır'da çocuklar korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak süs havuzlarına koştu. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki tarihi Anzele suyu, korona virüs tehdidine ve soğuk havaya rağmen çocukların oyun alanı oldu. Anzele Parkında çocuklar, sosyal mesafeye uymadan bir araya gelip suya girdi, bazı çocuklar da Antalya plajlarındaymış gibi uzanıp güneşlendi.

Salgına ve soğuk havaya aldırış etmeden süs havuzuna giren çocuklardan Murat Uruç, hava sıcak olduğundan dolayı yüzdüklerini ve korona virüsün kendilerine bulaşmadığını iddia ederek, "Havalar çok sıcak, yüzerek serinliyoruz. Normal havuzlar hem paralı hem de yasaktan dolayı kapalı. Korona virüs bize işlemiyor, korona olsaydık şimdiye kadar çoktan olurduk. Hiçbir belirtisi yok, su akıp gidiyor, bize bulaşmıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı