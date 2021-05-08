Bu da köprü altı havuzu
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Bu da köprü altı havuzu

Bu da köprü altı havuzu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Hisarcık ve Simav ilçeleri arasındaki devlet yolu üzerinde, arazide çalışan bölge halkının güvenli yaya ve araç ulaşımını sağlaması için yapılan köprünün altında biriken suların ulaşımı engellemesi halkın tepkisine neden oluyor.

Kütahya'nın Hisarcık ve Simav ilçeleri arasındaki devlet yolu üzerinde, arazide çalışan bölge halkının güvenli yaya ve araç ulaşımını sağlaması için yapılan köprünün altında biriken suların ulaşımı engellemesi halkın tepkisine neden oluyor.

Çevre sakinlerini, Beşkavak kır mevkiindeki tarlalarına gitmek için yağmur ve sulama sularıyla göle dönen köprünün altından yaya olarak geçmenin zor olduğuna dikkat çekiyorlar. Bölgedeki arazi sahiplerinden Sadettin Gün, "2013 yılında Hisarcık-Simav arası devlet yolu güzergahında inşaatına başlanan ve 5 yıl önce yapımı tamamlanan köprünün bulunduğu alanın sulama kanalıyla çakışması sonucu köprünün altında küçük bir göl oluştu. Yağmur sularının da etkisiyle derinliği yer yer yarım metreye ulaşan su birikintisi yıllardan beri özellikle yaya geçişinde tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca yürüyüş yapan ve göl haline gelen köprünün altından geçemeyen vatandaşlar dik yokuşları tırmanıp, tehlikeli olan ana yoldan geçerek tekrar aşağı inmek zorunda kalıyorlar. Bizler çalışmak için arazilerimize yaya olarak gitmekte güçlük çekiyoruz. Köprü altı adeta yayalara kapalı bir yol konumuna geldi. Bu soruna 8 yıldan beri çözüm bulunamadı. Hiç olmazsa yayaların geçmesi için köprü altına biriken su seviyesinin üstünde yaya kaldırımı yapılsın" dedi. - KÜTAHYA

Bu da köprü altı havuzu
Bu da köprü altı havuzu
Bu da köprü altı havuzu
Bu da köprü altı havuzu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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