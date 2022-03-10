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Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler

İhlas Haber Ajansı - Ünsal Karka - Güncel
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Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler Samsun'da Emir Can İğrek hayranları, sanatçının konserine girebilmek için yaklaşık 500 metre kuyrukta bekledi.

SAMSUN (İHA) - Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler

SAMSUN - Samsun'da Emir Can İğrek hayranları, sanatçının konserine girebilmek için yaklaşık 500 metre kuyrukta bekledi.

Samsun'da etkili olan soğuk hava müzikseverlere engel olmadı. Emir Can İğrek'in bir otelde düzenlediği konsere hayranları büyük ilgi gösterdi. Konsere gelen binlerce genç yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir kuyruk oluşturdu. Şarkıları dillere dolanan sanatçıyı dinleyebilmek için saatlerce sıra beklediler.

Görenlerse soğuk havada oluşan kuyruğa anlam veremedi. Kuyruğun konser kuyruğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler

Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler

Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Güncel

Emir Can İğrek, Samsun, Konser, Güncel, Haberler

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