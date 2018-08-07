Bu da Koltuk Değnekli Hırsız

Gaziantep'te koltuk değneği ile 2 ev bir oto hırsızlığına karışan hırsız, son işinde güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te 11 Mayıs 2018 ile 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında 2 ayrı ikametten ve bir otodan yapılan hırsızlık olayları ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimiz tarafından inceleme başlatıldı. Son olayında güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polisin yaptığı detaylı kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülerden şahsın kimliğini belirleyen ekipler, daha önceden birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.N.A'nin ikametine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Son işinde kameralara yakalanan A.N.A'nın park halindeki araçların yanına koltuk değneği ile gittiği görülürken, ortalığı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği bir araca ceylan gibi seke seke yaklaşması dikkat çekti. Elindeki koltuk değneği ile aracın camını kıran şahıs, içeriden malzemeleri aldıktan sonra ise hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)