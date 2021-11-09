Bu da 'keyfi' hırsızlık

Afyonkarahisar'da alıveriş için tütüncü dükkanına gelen iki şahıs, iş yeri sahibinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanıp önce nargile tütünü, ardından yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki nargileyi çaldı. Nargilesinin peşini bırakmayan esnaf ise hırsızları çaldıkları parkta yakalayıp, 650 TL'lik nargilesini geri aldı.

Olay, kent merkezi Milli birlik Caddesi üzerindeki bir iş hanının girişindeki tütün ve tütün malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran uyruklu Arsalan Amini isimli esnafa ait tütüncü dükkanına gelen iki şüpheli şahıs iş yeri sahibini oyalayarak nargile tütünü çalıp kayıplara karıştı. Daha sonra iş yeri sahibinin dışarı çıktığını fırsat bilen hırsızlar ikinci kez tütün satışı yapan iş yerine gelerek, kapının önündeki nargileyi alıp kaçtı. İş yerine gelen İran uyruklu Arsalan Amini, kapının önündeki nargilesinin olmadığını görünce hırsızların peşine düştü. Parkta hırsızların oturduğunu gören Amini, tartıştıktan sonra nargilesini geri aldı.

"Parkta otururken görünce nargilemi geri aldım"

Arsalan Amini, olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, önce nargile tütününün sonrasında ise nargilesinin çalındığını kaydetti. Amini, "Bunlar (hırsızlar) iki kişi daha önce geldiler, dükkana tütün istediler. Ben de vermeye çalışırken diğeri bir anda nargile tütününü alıp cebine koyuyor. Ben daha sonra bunu güvenlik kamerasından izledim ve öyle fark ettim. Ama tütüne bir şey demedim. Sonra dışarıya çıktım ve geri geldiğimde baktım nargilelerden biri yok. 650 TL değerindeki nargilenin yerinde olmadığını gördüm. Parası değil de, zoruma gitti gerçekten. Ben bunların peşinden gittim. Aşağıda esnaf arkadaşlar var, 'böyle bir nargile gördünüz mü?' diye sordum, görmediklerini söylediler. Sonra çevrede o şahıslara bakınırken, o kişileri parkın orda otururken gördüm. Gittim ama beni görünce nargileyi bırakıp kaçtılar. Polis gelmeden gittiler" diye konuştu.

Hırsızlık olayının ardından Amini'nin başvurusu üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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