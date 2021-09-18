Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar 44 yıldır bunları biriktiriyor, görenler geçmişe gidiyor Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde berber dükkanında bulunan mini müzede 50 yıldan 100 yıla kadar jilet ve usturalar bulunuyor.

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

44 yıldır bunları biriktiriyor, görenler geçmişe gidiyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde berber dükkanında bulunan mini müzede 50 yıldan 100 yıla kadar jilet ve usturalar bulunuyor. Bu berbere gelenler tıraş olmanın yanı sıra nostaljiyi yaşıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde erkek berberliği yapan 55 yaşındaki Ayhan Demirağ, mesleğe olan ilgisi sebebiyle 44 yıldır berberlik malzemeleri biriktiriyor. Mesleğe çırak olarak ilk başladığı 11 yaşından beridir, nerede eski bir tıraş malzemesi görse gerekirse parasını verip aldığını belirten 55 yaşındaki Demirağ, bir süre sonra dükkanının bir vitrininden mini bir müze yaparak topladığı malzemeleri orada sergilemeye başladı. Berberin mini müzesinde 50 yıldan 100 yıla kadar jilet ve usturalar bulunuyor. Berbere gelen vatandaşlar ise tıraş olmanın yanı sıra müzeye de bakarak, geçmişe gidiyor.

Mesleğe olan ilgisi ona jilet müzesi yaptırdı

Tıraş olmaya gelen bazı vatandaşların gözü bu jiletlere çarptığında gençliğini hatırladıklarını dile getiren Ayhan Demirağ, "1977'den beridir bu meslekteyim. Jiletim icabı da jilet, ustura, ustura bileme kayışı gibi malzemeleri biriktirdim. ve bunları dükkanımda sergiliyorum. Mesleğe başladığımdan beridir biriktiriyorum. Mesleğe olan ilgimden dolayı bir süre sonra bunları biriktiremeye başladım. Jiletlerimizden 100 yıllık olanda var, 80-50 yıllık olanda var. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Meraklısı veya o dönemi yaşayanlar gelip uzun uzun bakıyor. Güzel olmuş diyende var. Farklı olmuş diyende var. İşte diyor ki bu benim zamanımda kullanılan jiletmiş. Mesela gelip bakıyorlar biz ilk tıraşımızı, ilk sakalımızı şu jiletle olduk diyende çıkıyor. Geçiyor karşısında uzun uzun seyrediyor. Sağdan soldan topladığım jiletlerde var. Kendim görüp aldığımda var. Adam mesela eskimiştir dükkanına koymuştur. Oradan parayla temin ettiklerimde olmuştur" dedi.

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
Masaj salonlarına eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltında

Masaj salonlarına eş zamanlı "fuhuş" baskını: 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Muslera Okan Buruk Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:56:20. #1.17#