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Bu da "ihracat" koleksiyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bu da

Bursa'da ev tekstili işiyle uğraşan iş adamı, ihracat yaptığı her ülkelerin para birimlerinden koleksiyon yapıyor.

Bursa'da ev tekstili işiyle uğraşan iş adamı, ihracat yaptığı her ülkelerin para birimlerinden koleksiyon yapıyor.

Kurduğu atölyede 22 yıldır ev tekstili imalatı yapan Fikret Aslan, ürettiği ürünleri yurt dışına da satmaya başladı. İş adamı, yurt dışına ihraç ettiği ülkelerin para birimlerini koleksiyon yapmaya başladı. Bu zamana kadar 16 ülkeye ihracat yapan iş adamı, ihracat yaptığı bu ülkelerden kazandığı paraları koleksiyon yaparak iş yerindeki panoya astı.

Hedefi dünyada ihracat yapmadığı ülke kalmamak olan Fikret Aslan, dünyadaki bütün ülkelerin para birimlerini koleksiyonuna katmayı hedefliyor. Ev tekstili ihracatı yaptığı ülkelerin para birimlerini koleksiyonuna kattığını ifade eden Fikret Aslan, "Ben ve ailem 2000 yılından itibaren ev tekstili üretimi yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri yurt dışına da göndermeye başladık. Bu zamana kadar 16 ülkeye ihracat yaptık. Ben de ihracat yaptığımız bu ülkelerin para birimlerini koleksiyon yapmaya karar verdim. Şu ana kadar 16 ülkenin para birimi koleksiyonumda var. Önümüzdeki yıllarda buna 16 ülke daha katmayı düşünüyorum. Hedefim dünyanın bütün ülkelerine ihracat yapmak" dedi. - BURSA

Bu da ihracat koleksiyonu

Bu da ihracat koleksiyonu

Bu da ihracat koleksiyonu

Bu da ihracat koleksiyonu

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