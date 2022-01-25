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Bu da icradan satılık güreş devesi, yarı fiyatına satılacak

Bu da icradan satılık güreş devesi, yarı fiyatına satılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın'da bir güreş devesi, sahibinin borçları sebebi ile icradan yarı fiyatı olan 100 bin TL'den satışa çıkartılacak.

AYDIN (İHA) - Aydın'da bir güreş devesi, sahibinin borçları sebebi ile icradan yarı fiyatı olan 100 bin TL'den satışa çıkartılacak.

'İcraburada.com' internet sitesinde yer alan şartnameye göre, Aydın'da 12 ila 13 yaşlarında olan 200 bin TL değerindeki güreş devesi, yarı fiyatı olan 100 bin TL'den satışa çıkacak. 2 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan ihale saat 10.30'da gerçekleşecek. Birçok güreşe katılmış olan devenin sahibinin borçları sebebi ile satılacağı öğrenildi.

İcra ihalelerinde bu tarz ilginç satışlarla birçok kez karşılaştıklarını belirten 'icraburada.com' Genel Müdürü Caner Çakı, "Daha önceki haberlerimizde de bu tarz ilginç ihaleler ile karşılaşmıştık. Özellikle icradan birçok şeyi değerinin altında fiyatlara almak mümkün. İcralık ürünlere yaptığımız araştırmalarda ise alıcıların en çok dikkatini araçlar, arsalar ve konutlar çekiyor. Fakat bugünkü gibi ilginç ihalelere de sık sık rastlıyor ve bilgisini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Türk Lirası, Aydın, Ekonomi, Haber

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