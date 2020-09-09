Bu da HES kodu kuyruğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu da HES kodu kuyruğu

Samsun'da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar korona virüsüne davetiye çıkardı.

Bu da HES kodu kuyruğu
09.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:05

Samsun'da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar korona virüsüne davetiye çıkardı.

Çeşitli işlemler için PTT'ye gelen vatandaşlar HES kodu uygulamasıyla karşılaştı. Telefonlarını eline alan vatandaşlar HES kodu almak için uğraştı. HES kodunun nasıl alınacağı ile ilgili bilgilendirmeler yer almasına rağmen birçok vatandaş HES kodu almakta zorlandı. Görevlilere güçlük yaşatan vatandaşlar PTT önünde bir karmaşa yaşanmasına sebep oldu. Görevliler fiziksel mesafeyi sağlamak, vatandaşa HES kodu almak, gelen soruları yanıtlamak, güvenliği ve şubeye girişleri sağlamak arasında kaldı. HES kodunun nasıl alınacağı ile ilgili ve fiziksel mesafenin de sağlanması yönünde birçok uyarıda bulundu.

Fiziksel mesafe çoğu zaman sağlanamadı. HES kodu almakta en çok zorluk çekenler ise yaşlılar oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Çağatay Ulusoy Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Bu da HES kodu kuyruğu - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 23:12:58. #1.14#
title