Bu da çanaktan korona virüs Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz tarafından korona virüs salgınında sosyal mesafe ve maskeye dikkat çekmek üzere çanaktan korona virüs yapıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz tarafından korona virüs salgınında sosyal mesafe ve maskeye dikkat çekmek üzere çanaktan korona virüs yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında sürekli maske, sosyal mesafe ve el temizliği konusunda vatandaşlar uyarılırken Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası da bu uyarılara vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda çanaktan korona virüs yaptı. Özellikle insanların dikkatini çekmek ve tedbiri elden bırakmamaları için evlerinde iş yerlerinde dekoratif olarak durması için korona virüs yaptığını ifade eden çanak ustası Şaban Topuz buna bakan kişi tedbiri elden bırakmayacaktır dedi. Çanak ustası Topuz, "Korona virüs salgını nedeniyle 2 buçuk ay boyunca atölyemiz tatildeydi. Tabi bu süreç içerisinde stresten, gerilimden ne yapacağımızı şaşırdık. Tabi sürekli sosyal mesafe konusunda telkinler olunca bununla ilgili olarak iş yerlerinde kullanılmak üzere bu şekilde korona virüs yaparak hem hastalığı idrak etme açısından hem de bilinçlenme açısından böyle bir ürün yapmaya karar verdik. Şuan için etkisini deneyeceğiz. Geçtiğimiz hafta şehirlerarası seyahat serbestliği ile beraber atölyemize yerli misafirlerimiz geldi. Önümüzdeki hafta misafirlerimizin de tepkisini ölçerek bununla ilgili nasıl değişik bir çalışma yapabiliriz etkisine bakacağız" dedi.

"Bu ürünü sosyal mesafeye dikkat çekmek için yaptım"

Çanak ustası Şaban Topuz özellikle korona virüsü çanaktan yaparak insanların daha dikkatli olmalarını amaçladığını ifade etti. Topuz, "Bu ürünü yapmakta ki benim amacım sürekli maske takılması lazım, sosyal mesafeye dikkat etmek lazım denildiği zaman bu ürün bu hastalıktan dolayı psikolojiyi bir üst seviyeye çıkarmak için bu ürünü yaptık" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA