Bu da çanaktan korona virüs
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu da çanaktan korona virüs

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz tarafından korona virüs salgınında sosyal mesafe ve maskeye dikkat çekmek üzere çanaktan korona virüs yapıldı.

Bu da çanaktan korona virüs
09.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:55

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz tarafından korona virüs salgınında sosyal mesafe ve maskeye dikkat çekmek üzere çanaktan korona virüs yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında sürekli maske, sosyal mesafe ve el temizliği konusunda vatandaşlar uyarılırken Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası da bu uyarılara vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda çanaktan korona virüs yaptı. Özellikle insanların dikkatini çekmek ve tedbiri elden bırakmamaları için evlerinde iş yerlerinde dekoratif olarak durması için korona virüs yaptığını ifade eden çanak ustası Şaban Topuz buna bakan kişi tedbiri elden bırakmayacaktır dedi. Çanak ustası Topuz, "Korona virüs salgını nedeniyle 2 buçuk ay boyunca atölyemiz tatildeydi. Tabi bu süreç içerisinde stresten, gerilimden ne yapacağımızı şaşırdık. Tabi sürekli sosyal mesafe konusunda telkinler olunca bununla ilgili olarak iş yerlerinde kullanılmak üzere bu şekilde korona virüs yaparak hem hastalığı idrak etme açısından hem de bilinçlenme açısından böyle bir ürün yapmaya karar verdik. Şuan için etkisini deneyeceğiz. Geçtiğimiz hafta şehirlerarası seyahat serbestliği ile beraber atölyemize yerli misafirlerimiz geldi. Önümüzdeki hafta misafirlerimizin de tepkisini ölçerek bununla ilgili nasıl değişik bir çalışma yapabiliriz etkisine bakacağız" dedi.

"Bu ürünü sosyal mesafeye dikkat çekmek için yaptım"

Çanak ustası Şaban Topuz özellikle korona virüsü çanaktan yaparak insanların daha dikkatli olmalarını amaçladığını ifade etti. Topuz, "Bu ürünü yapmakta ki benim amacım sürekli maske takılması lazım, sosyal mesafeye dikkat etmek lazım denildiği zaman bu ürün bu hastalıktan dolayı psikolojiyi bir üst seviyeye çıkarmak için bu ürünü yaptık" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Bu da çanaktan korona virüs - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:35:29. #1.15#
title