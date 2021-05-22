Bu da bitcoin ile tıraş
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Bu da bitcoin ile tıraş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aksaray'da kripto para birimi olan bitcoin hesabı oluşturan genç kuaför, yaptığı hizmetin bedelini sanal cüzdanı olan müşterilerinden bitcoin karşılığında alıyor.

Aksaray'da kripto para birimi olan bitcoin hesabı oluşturan genç kuaför, yaptığı hizmetin bedelini sanal cüzdanı olan müşterilerinden bitcoin karşılığında alıyor.

Son zamanlarda dünyada yayılan bitcoin esnaflar tarafından da kullanılmaya başlanıyor. Aksaray'da kuaförlük yapan 24 yaşındaki Muhammet Yörük, dükkanında kripto para birimi olan bitcoin ile tıraş yapmaya başladı. Tıraş olmaya gelen müşterilerine bitcoin ödeme seçeneği de sunan Yörük, birçok müşterisinden yaptığı tıraşın karşılığını bitcoin olarak alıyor. Bitcoin şirketlerinin sistemleri üzerinden kurduğu sanal cüzdanı dükkandaki usta ve kalfaların cep telefonlarına mobil uygulamalarla yükleyen genç kuaför, müşterilerini de bitcoin ile tanıştırıyor. Genç kuaför Yörük, bir süre sonra müşterilerinin yaklaşık yüzde 30'luk bir bölümünün bitcoin ile ödeme yapmaya başladığını gördü.

KURDUĞU SANAL CÜZDAN İLE KAZANARAK YATIRIM YAPIYOR

Bitcoin ile yapılan ticaretlerin yavaş yavaş ilgi gördüğünü vurgulayan Muhammet Yörük, müşterilerinin yüzde 30'unun bitcoin ile ödeme yaptığını belirterek, "Blockchain teknolojisi günümüzde devrim niteliğinde yenilikleri hayatımıza katıyor. Bu teknolojinin teknik olarak bir parçası olmamız bizim için gurur verici. Türkiye'de biliyorsunuz ki birçok yerde bitcoin, yani Türkiye'de değil dünyada birçok yerde kullanılmaya başladı. İnsanlar buna rağbet ediyor. Bunun önüne geçilemez. Kartopu etkisi gibi çığ olup büyüyor. Neden biz de burada yerimizi almayalım diye bugün bununla alışverişi başlattık ve birçok müşterimizin bunu çok hoş karşıladığını ve kullandığını fark ettik. Gelen müşterimizin yüzde 30'u bununla ödemeyi yapıyor. Bizim de sanal bir cüzdanımız var oluşturduğumuz. Bu cüzdanla müşterilerimizden gelen parayı kullanmıyoruz, kendimiz için yatırım amaçlı kullanıyoruz. Çünkü daha tam anlamıyla bitcoinin insanlar farkında değil, yani biz şuan sadece bitcoin ile alışveriş yapmıyoruz ve bitcoinin alt coinlerini de kullanıyoruz" dedi.

BİTCOİNİ BİR HESAPTAN DİĞER HESABA KOLAYLIKLA AKTARIYORLAR

Banka şirketlerinin mobil sistemleri üzerinden yapılan ödemlere karşı bitcoin ödemlerinin daha hızlı olduğunu belirten Yörük, "Aldığımız ücretlerin bitcoin karşılığı yani TL, bitcoin bazında hesaplanarak sistemde karşılığını alıyoruz. Yani atıyorum bir tıraş 40 TL ise biz bunun bitcoin karşılığını alıp cüzdana aktarıyoruz. Bu havale veya EFT'den daha hızlı gerçekleşiyor. Yani müşteri gönder tuşuna bastığı an bizim cüzdan hesabımızda oluyor" ifadelerini kullandı.

Banka sistemlerinin daha fazla para aldığını sözlerine ekleyen Yörük, "Havale EFT ve yeri geldiğinde pos cihazından çektiğimizde, 1.82 gibi oranla, yüzde 2 gibi oranla ücret tahsil ediliyor. EFT ve havale ücretlerini hepiniz biliyorsunuz. Para arttıkça daha fazla artıyor. Ama bitcoinde ve alt coinlerde 10 kat daha az ödeme yapılıyor" diye konuştu.

(Yavuz Akkan - Yasin Can/ İHA)

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Bu da bitcoin ile tıraş
Bu da bitcoin ile tıraş
Bu da bitcoin ile tıraş
Bu da bitcoin ile tıraş
Bu da bitcoin ile tıraş
Bu da bitcoin ile tıraş
Bu da bitcoin ile tıraş
Bu da bitcoin ile tıraş
Bu da bitcoin ile tıraş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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