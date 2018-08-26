Bu da Bedava Dondurma Kuyruğu

Manisa'da düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında 1 ton dondurma dağıtılırken, dondurma tırının önünde metrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu. Kahramanmaraş Belediyesi tarafından eylül ayında gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı amacıyla Manisa'da 1 ton dondurma dağıtıldı. Manisa Cumhuriyet Meydanı'na gelen dondurma tırının önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oldu. Sıcak havaya aldırmayan vatandaşlar dondurma kapmak için saatlerce bekledi. Etkinlik öncesi tıra asılan dondurma protokol tarafından satırla kesilerek parçalara ayrıldı. Sonrasında ise vatandaşlara dondurma dağıtıldı. Program hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Personeli Şaban Yumruk, "Festivalimizin bu yıl 2.'sini düzenliyoruz. Geçen yıl yine aynı firmalarımızla festivalimizi düzenlemiştik. Bu yıl yine firmalarımızla dondurma festivalini, Kahramanmaraş'ın değeri, markası gerçek Kahramanmaraş dondurmasının şehirlerde tanıtmaya devam ediyoruz. Dondurma tırımız festivalimizin Anadolu ayağını oluşturuyor. Asıl festival 14-15 ve 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. Dondurma tırımızla Anadolu'nun her şehrinde ortalama 1 ton dondurma dağıtıyoruz" dedi. Festivalin Manisa'daki tanıtım ayağına Şehzadeler Belediyesi olarak destek verdiklerini söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Tavas, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yapacakları festivalin tanıtımı için dondurma tırımız Manisa'ya geldi. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak onlara altyapı hazırladık. Kendilerine yardımcı oluyoruz. 23 ilde 35 farklı noktada bu etkinliği yapıyorlar. Önemli olan bu dondurmanın, Kahramanmaraş kültürünün tanıtımı ve aynı zamanda da bu kültür festivaline insanlarımızı davet etmek" diye konuştu. Zaman zaman sıra kavgalarının yaşandığı festivalin Manisa'daki tanıtım ayağı 1 ton dondurmanın dağıtılmasıyla sona erdi.

(Aykut Yeniçağ/İHA)