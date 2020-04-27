Bu da at eğitmeni, eğitimi başarı ile geçen atların fiyatı yüzde 100 artıyor
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Efeler, İzmir, Aydın, Güncel, Haber

Bu da at eğitmeni, eğitimi başarı ile geçen atların fiyatı yüzde 100 artıyor

Aydın'da baharın gelip toprakların işlenmesi ile sabana koşulan atlar kıymete bindi.

27.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:16
Bu da at eğitmeni, eğitimi başarı ile geçen atların fiyatı yüzde 100 artıyor

Aydın'da baharın gelip toprakların işlenmesi ile sabana koşulan atlar kıymete bindi. Aydın dağlarında binlerce dönüm arazinin işlenmesi için sabana koşulan atlar kıymete binince at eğitmenleri de en gözde meslek sahibi oldu. İki günde bir atı eğitip sabana koşulmayı hazır gelen getiren at terbiyecileri becerisine göre günlük 750 TL ile 1000 TL arasında para kazanmaya başladı.

Aydın'ın yanı sıra İzmir ve çevre illerindeki at ile çift sürülen bölgelere hazır eğitilmiş at tedarik eden Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde yaşayan at eğitmenleri yoğun bir çalışma dönemine girdi. Talebe göre, Aydın ve İzmir'deki incir, kestane, zeytin üreticilerine saban çekmesini bilip salıntı tutan eğitimli at yetiştiren Kocagürlü cambazlar yılın en yoğun günlerini yaşadıklarını söylediler. Bölgenin en genç cambazlarından Celal Öge, talebe göre haftalık 2-3 at yetiştirip dağ köylerindeki üreticilere verdiklerini söyledi. Saban çekme eğitimini tamamlamış bir atın, yük çeken bir beygire kıyasla yüzde 100 fazla olduğunu belirten Celal Öge, "Yük çeken bir atın fiyatı 1500 TL ise çift sürmeyi de bilen atın fiyatı 3000-3500 TL civarında oluyor. Bizler köylerde atla çift süren üreticilerin talepleri doğrultusunda maharetli atları tespit edip köyümüzde eğitiyoruz. Eğitimi başarı ile tamamlayan atlar, hem yükçü hem de çiftçi unvanı alıyor. Saban çekmeyi bilen bu atların da fiyatı yüzde 100 artıyor" dedi.

"İşimi severek yapıyorum"

At eğiticiliği ve cambazlığın dede mesleği olduğunu ve çocukluğundan bu yana atların içinde olduğu için işini severek yaptığını belirten Celal Öge, "Kocagür'de doğup büyüyen hiç kimse attan korkmaz. Herkes ata biner. Biz biniciliğin yanında eğiticiliğini de yapıyoruz. Başarı ile eğittiğimiz her at başına yaklaşık 1500 TL para kazanıyoruz. Eğitim süresi atın kabiliyetine göre 2 günle bir hafta arasında değişiyor. Allah bereket versin kazancımız güzel, işimizden de memnunuz" diyerek dağlık alanları sürecek makine icat edilmediği sürece mesleklerinin cazibesini koruyacağına inandığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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