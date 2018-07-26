Bu da Afrika usulü Sivas belgeseli

Sivas'ın Suşehri İlçesinde ki şifalı çamuru tanıtmak isteyenlerin, Afrika belgeseli anlatımı ile çektiği mizahi video sosyal medyada binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi

SİVAS - Sivas'ın Suşehri İlçesinde ki şifalı çamuru tanıtmak isteyenlerin, Afrika belgeseli anlatımı ile çektiği mizahi video sosyal medyada binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde üç kafadar, ilçe sınırları içerisinde Kılıçkaya Baraj Gölü çevresinde ki şifalı olduğu düşünülen çamura dikkat çekmek için ilginç bir video kaydettiler. İki kişi çamurda yüzerken videoyu çeken arkadaşları ise belgesel anlatımı ile videoya eşlik etti. Anlatımla Afrika'da çekilen belgesellere benzetilmeye çalışılan mizahi video sosyal medyada bir hayli ilgi gördü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video binlerce kişi tarafından da izlendi. Üç kafadar izleyenleri güldürürken amaçlarına ulaşmayı da başardılar.