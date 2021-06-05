Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
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Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu

Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların haberlerinden etkilenerek yardım kampanyası başlatan Düzceli çocuklar, sattıkları el emeği bileklerin gelirini Filistinli çocuklara gönderecek.

DÜZCE (İHA) – İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların haberlerinden etkilenerek yardım kampanyası başlatan Düzceli çocuklar, sattıkları el emeği bileklerin gelirini Filistinli çocuklara gönderecek.

Düzce'de yaşayan 5 çocuk, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların haberlerinden etkilenerek yardım kampanyası başlattı. Filistinli çocukların bir nebze de olsa yüzünü güldürmek ve 'yanındayız' mesajını vermek isteyen Düzceli çocuklar, el emeği yaptıkları bilekleri satma kararı aldı. Oturdukları sitenin önüne stant kuran çocuklar, yoldan geçen vatandaşlara bileklik satıyor. Minikler, elde ettikleri gelirleri İsrail saldırılarında mağdur olan çocuklara göndermeyi planlıyor.

"Parayı Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz"

Filistinli çocukların katledildiğini söyleyen Hatice Feride Kazak (12), "İsrail'in, Filistinli kardeşlerimizi katlettiğini gördük. Arkadaşlarımızla, 'neler yapabiliriz?' diye düşünürken aklımıza yaptığımız bileklikler geldi. Burada yaptığımız bilekleri satıyoruz. Bilekliklerin parasını Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz. Sağ olsun herkes yardım ediyor. Allah herkesin yardımlarını kabul etsin" dedi. - DÜZCE

Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
Bu çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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