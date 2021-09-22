Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Haberler | Sağlık
Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor

Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor Dersliklere koyulan karbondioksit ölçüm cihazı ile öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders işlemeleri ve Covid-19 bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor Yunus Emre İlkokul Müdürü: "Sınıfın ne kadar havalandırılması gerektiğine dair öğretmenimize...

ESKİŞEHİR (İHA) - Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor

Dersliklere koyulan karbondioksit ölçüm cihazı ile öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders işlemeleri ve Covid-19 bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor

Yunus Emre İlkokul Müdürü:

"Sınıfın ne kadar havalandırılması gerektiğine dair öğretmenimize fikir veriyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda dersliklere koyulan karbondioksit ölçüm cihazı ile öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders işlemeleri ve Covid-19 bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor.

Yüz yüze eğitime geçişle birlikte korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için okullarda çeşitli tedbirler alınıyor. Salgın yönetim rehberinde sınıfların düzenli aralıklarla havalandırılması gerektiği belirtiliyor. Covid-19'un okul içerisinde yayılmasını engellemek için Eskişehir Yunus Emre İlkokulu Müdürü İrfan Bakar, öğrenci sayısı yüksek olan bazı dersliklere karbondioksit ölçüm cihazı koyarak bir ilke imza attı. Cihaz ortamdaki nem, sıcaklık ve karbondioksit oranını anlık olarak gösterebiliyor. Öğretmenler tarafından sürekli izlenen hava değerleri kritik düzeye ulaşırsa, derse ara verilerek dersliğin havalanması sağlanıyor. Bu sayede okuldaki bulaş riski azalırken, öğrenciler daha sağlıklı koşullarda ders işleyebiliyor.

"Sınıfın ne kadar havalandırılması gerektiğine dair öğretmenimize fikir veriyor"

Cihazın ortamdaki hava kalitesini göstererek öğretmene sınıfı havalandırma konusunda fikir verdiğini belirten Yunusemre İlkokulu Müdürü İrfan Bakar, "Covid-19 Salgın Yönetimi rehberinde sınıfların sık sık havalandırılması isteniyor. Bizler de sınıfların hava kalitesini ölçebilirsek, sınıfların ne kadar sürede havalandırılmasıyla alakalı bir fikir oluşur diye düşündük. Bu noktadan hareketle karbondioksit ölçüm cihazı almaya karar verdik. Şu anda sınıf mevcudu yüksek olan iki sınıfımız var ve bu sınıflara cihazları yerleştirdik. Cihaz ortamdaki hava kalitesini 4 farklı renkte gösterebiliyor. Ölçümler sınıf öğretmenlerimiz tarafından anlık olarak izleniyor. Sınıfın ne kadar havalandırılması gerektiğine dair öğretmenimize fikir vermektedir. Ayrıca bu cihaz ortamdaki nemi de ölçmektedir. Çünkü korona virüsün yayılımını engellemesi açısından ortamdaki nemin yüzde 40-60 arasında olması tavsiye ediliyor" diye konuştu.

Veliler uygulamadan çok memnun

Öğrenci velililerinin de uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren Okul Müdürü Bakar, "Sınıf velilerimiz bu durumdan gayet memnunlar. Diğer sınıflara da takılmasıyla alakalı bizlere taleplerini iletiyorlar. Cihazın maliyeti çok yüksek değil. Bütçesi uygun olan okullarımız bu uygulamaya geçebilirler. Tavsiyemiz bu yönde" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı

Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı

 Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu
Spor Marcao Şenol Güneş Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:02:28. #1.12#