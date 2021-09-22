ESKİŞEHİR (İHA) - Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor

Dersliklere koyulan karbondioksit ölçüm cihazı ile öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders işlemeleri ve Covid-19 bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor

Yunus Emre İlkokul Müdürü:

"Sınıfın ne kadar havalandırılması gerektiğine dair öğretmenimize fikir veriyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda dersliklere koyulan karbondioksit ölçüm cihazı ile öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders işlemeleri ve Covid-19 bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor.

Yüz yüze eğitime geçişle birlikte korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için okullarda çeşitli tedbirler alınıyor. Salgın yönetim rehberinde sınıfların düzenli aralıklarla havalandırılması gerektiği belirtiliyor. Covid-19'un okul içerisinde yayılmasını engellemek için Eskişehir Yunus Emre İlkokulu Müdürü İrfan Bakar, öğrenci sayısı yüksek olan bazı dersliklere karbondioksit ölçüm cihazı koyarak bir ilke imza attı. Cihaz ortamdaki nem, sıcaklık ve karbondioksit oranını anlık olarak gösterebiliyor. Öğretmenler tarafından sürekli izlenen hava değerleri kritik düzeye ulaşırsa, derse ara verilerek dersliğin havalanması sağlanıyor. Bu sayede okuldaki bulaş riski azalırken, öğrenciler daha sağlıklı koşullarda ders işleyebiliyor.

"Sınıfın ne kadar havalandırılması gerektiğine dair öğretmenimize fikir veriyor"

Cihazın ortamdaki hava kalitesini göstererek öğretmene sınıfı havalandırma konusunda fikir verdiğini belirten Yunusemre İlkokulu Müdürü İrfan Bakar, "Covid-19 Salgın Yönetimi rehberinde sınıfların sık sık havalandırılması isteniyor. Bizler de sınıfların hava kalitesini ölçebilirsek, sınıfların ne kadar sürede havalandırılmasıyla alakalı bir fikir oluşur diye düşündük. Bu noktadan hareketle karbondioksit ölçüm cihazı almaya karar verdik. Şu anda sınıf mevcudu yüksek olan iki sınıfımız var ve bu sınıflara cihazları yerleştirdik. Cihaz ortamdaki hava kalitesini 4 farklı renkte gösterebiliyor. Ölçümler sınıf öğretmenlerimiz tarafından anlık olarak izleniyor. Sınıfın ne kadar havalandırılması gerektiğine dair öğretmenimize fikir vermektedir. Ayrıca bu cihaz ortamdaki nemi de ölçmektedir. Çünkü korona virüsün yayılımını engellemesi açısından ortamdaki nemin yüzde 40-60 arasında olması tavsiye ediliyor" diye konuştu.

Veliler uygulamadan çok memnun

Öğrenci velililerinin de uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren Okul Müdürü Bakar, "Sınıf velilerimiz bu durumdan gayet memnunlar. Diğer sınıflara da takılmasıyla alakalı bizlere taleplerini iletiyorlar. Cihazın maliyeti çok yüksek değil. Bütçesi uygun olan okullarımız bu uygulamaya geçebilirler. Tavsiyemiz bu yönde" dedi.