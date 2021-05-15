Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL
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Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL

İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Haberler | Güncel

Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL 'Eber Sarısı' bu sene de eşsiz güzelliği ile açtı Eber Sarısı'nın izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür Eber Sarısı Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber...

Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL

'Eber Sarısı' bu sene de eşsiz güzelliği ile açtı

Eber Sarısı'nın izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL

18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür Eber Sarısı

AFYONKARAHİSAR - Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen 'Eber Sarısı' bu senede eşsiz güzelliği ile açtı. Endemik bitki türleri arasında yer alan ve izinsiz koparılmasının cezasının 73 bin TL olduğu öğrenilen eşsiz güzellikteki Eber Sarısı'nı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları ise kısıtlamalarının kalkmasını bekliyor.

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yılda baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica - Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor. Eber Sarısı bitkisi, yeryüzünde sadece Eber ve Akşehir Gölleri çevresinde doğal olarak yetişmektedir. Yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek türdür. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmektedir. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde, ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcuttur. Eber Sarısı'nı izinsiz koparma ve taşımanın cezasının ise 73 bin TL olduğu bildirildi.

Öte yandan, Eber Sarısı'nı görüntülemek isteyen ve her yıl göl kenarına gelen fotoğraf sanatçılarının ise bu yılda kısıtlamaların kalkmasını bekledikleri öğrenildi.

Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL
Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL
Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL
Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL

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