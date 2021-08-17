Bu çeşmeden yazın limonata ve şerbet, kışın ise çorba akacak
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Bu çeşmeden yazın limonata ve şerbet, kışın ise çorba akacak

Bu çeşmeden yazın limonata ve şerbet, kışın ise çorba akacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bahçesine "İkram Çeşmesi" yaptırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bahçesine "İkram Çeşmesi" yaptırıldı. Belediyece yaptırılan çeşmeden yaz aylarında limonata, şerbet, kış aylarında ise çorba ikramı yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, limonata, şerbet ve çorba dağıtımı için kullanılmak üzere mermer çeşme yaptırdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi çeşmelere benzer işlemeli mermerden, römork üzerinden gezdirilebilen, musluklardan limonata, şerbet ve çorba akan ikram çeşmesi yaptırdı. Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi önünde getirilen çeşmenin montajı yapıldı.

Silvan Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi önünde kurulan 'İkram Çeşmesi' vatandaşlara yaz aylarında limonata, şerbet ikramı yapılacak, Kış aylarında ise her gün vatandaşlarımıza çorba ikramı yapılacak. Hastaneye gelen ve hasta yakınlarına yönelik yapılan bu hizmet çalışması tamamen vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yararlanması düşünülmüştür. Özellikle hastaneye gelen hasta yakınlarının sıcak havalarda limonata ve şerbet ikramı yapılacak, yaz aylarında ise Sabahları evde kahvaltı yapmaya fırsatım olmayan, vatandaşlarımız buraya gelip çorbasını içecek. Başta Diyarbakır Valimiz ve Belediye Başkanımız sayın Münir Karaloğlu olmak üzere emeği geçenlere Silvan halkı adına teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun." dedi. - DİYARBAKIR

Bu çeşmeden yazın limonata ve şerbet, kışın ise çorba akacak
Bu çeşmeden yazın limonata ve şerbet, kışın ise çorba akacak
Bu çeşmeden yazın limonata ve şerbet, kışın ise çorba akacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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