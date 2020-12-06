Son dakika haberleri... Bu çayın bedeli 5 bin 161 TL

Son dakika haberi: Bu çayın bedeli 5 bin 161 TL Fazla yük taşıyan ve ehliyetsiz trafiğe çıkan kamyon sürücüsüne polis ekipleri önce çay ikram etti, sonra cezasını yazdı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ehliyetsiz olduğu ve fazla yük taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu sürücüsüne iki günde 5 bin 161 TL ceza kesildi.

Bu çayın bedeli 5 bin 161 TL

Fazla yük taşıyan ve ehliyetsiz trafiğe çıkan kamyon sürücüsüne polis ekipleri önce çay ikram etti, sonra cezasını yazdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ehliyetsiz olduğu ve fazla yük taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu sürücüsüne iki günde 5 bin 161 TL ceza kesildi. Çay ikram edilen sürücü, polis ekiplerine teşekkür edip, kamyon şoförlerinin 'trafik canavarı olarak' nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştiren denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinin yanı sıra, kural ihlali yapan birçok sürücüye de cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda D100 karayolu serdar mahallesi mevkinde gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan Orhan Yeşilkır idaresindeki 17 HS 100 plakalı kömür yüklü hafriyat kamyonunda fazla yük olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Orhan Yeşilkır'ın ehliyetinin de yanında olmadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından Yeşilkır'a aracın takografının çalışmaması, ehliyetinin yanında bulunmaması ve fazla yük taşıması nedeniyle bin 161 TL para cezası kesildi. Yeşilkır'ın dün de kural ihlalleri sebebiyle yaklaşık 4 bin 500 TL trafik cezası yediği belirlendi.

"Bizim kaderimiz bu"

Aracında fazla yük olmadığını iddia eden Yeşilkır'ın kamyonun yanına giden polis memuru aracın dışına sıçrayan kömürleri gösterdi. Yeşilkır polis memuruna haklı olduklarını, ancak kamyon şoförlerinin 'Trafik canavarı' olarak nitelendirilmesini zoruna gittiğini belirtti. Polis ekipleri daha sonra cezai işlem uyguladıkları sürücüye çay ikram etti. Yeşilkır kendisine çay ikram eden polis memurlarının haklı olduğunu söyleyerek, "Memurlar görevini yapmıyor diyenler yalan konuşuyor. Kamyonet şoförleri bu memleketin en rezil adamı. Önüne gelen bizi şikayet eder, bizden şikayetçi olur. Bizim kaderimiz bu. Bizi trafik canavarı olarak lanse ediyorlar. Cezalar çok ağır, yaptırımlar çok ağır. Dün de 4 bin 500 TL ceza yedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL