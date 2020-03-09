Bu çayı içen grip olmuyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bu çayı içen grip olmuyor - Haber
Bursa, Güncel

Bu çayı içen grip olmuyor

Bursa'da yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayını içenler gripten korunuyor.

09.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:56
Bu çayı içen grip olmuyor

Bursa'da yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayını içenler gripten korunuyor.


Osmangazi Belediyesinin işlettiği Ördekli Kültür Merkezinde 10 çeşit bitki ve meyvenin karışımıyla hazırlanan Osmanlı çayı tam bir şifa kaynağı. Bu çayı içinler gribal enfeksiyonlardan kendilerini korurken, ayrıca bir çok hasta da şifa bulmak için Osmanlı çayını tercih ediyor. Zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik Osmanlı çayının ham maddesini teşkil ediyor. Her biri şifa kaynağı meyve ve bitkilerin demlenmesiyle ortaya çıkan Osmanlı çayı bal ile tatlandırılıp servis ediliyor.


Şifalı olduğu kadar leziz de olan çayı içmek için şehir dışından gelenler de oldukça fazla. İnsana ferahlık veren çay gribe karşı oldukça etkili. Gribe yakalanmak istemeyenler bağışıklığını güçlendirmek için tarihi Ördekli Kültür Merkezine gelip bu çayı mutlaka içiyor. Osmanlı çayının fincanı 4 liradan satılıyor. Ayrıca çayı tatlandırmak için şeker yerine bal kullanılıyor. Çay Osmanlı zamanında nasıl tüketiliyorsa günümüzde de aynı şekilde müşterilere servis ediliyor.


Osmanlı çayını hazırlayan Ali Terzioğlu, "Osmanlı çayımız tam bir şifa kaynağı. İçinde zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik bulunuyor. Çayımız şifalı olduğu kadar lezzetli de. Bu karışım Osmanlı'dan geliyor. Biz de bu şifalı çayı devam ettiriyoruz. Bilhassa kış aylarında gribe ve soğuk algınlığına karşı vatandaşlar rağbet gösteriyor. Buraya insanlar şifa bulmaya geliyor. Bu çayı içenler lezzetini çok beğeniyor. Hazırladığımız çayı çiçek balıyla servis ediyoruz. Şeker yerine balla tatlandırıyoruz. Osmanlı zamanında nasıl tüketiliyorsa şimdi de aynı şekilde müşterilere ikram ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak James Jeffrey Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prenses Levent Can Sadi Konuk Demet Akalın
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Bu çayı içen grip olmuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:02:32. #1.14#