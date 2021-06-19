"Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir"

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Ekonomi

"Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir" Toplanan binlerce ton müsilaj ekonomiye kazandırılabilir Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili kurumlar bir araya gelerek seferberlik ilan ederken, toplanan binlerce ton müsilajdan gübre üretilerek ekonomiye kazandırılabileceği iddia edildi.

"Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir"

Toplanan binlerce ton müsilaj ekonomiye kazandırılabilir

BALIKESİR - Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili kurumlar bir araya gelerek seferberlik ilan ederken, toplanan binlerce ton müsilajdan gübre üretilerek ekonomiye kazandırılabileceği iddia edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE firması sahibi Faruk Durukan yaptıkları çalışma sonucunda müsilaj örneklerinden yapılan çalışmalar ile gübre üretilebileceğini ifade etti. Faruk Durukan, atık müsilajlardan gübre yapılabileceğini ifade ederek, "Deniz salyasının gübre olması konusunda yaptığımız çeşitli çalışmalar var. Bu görmüş olduğunuz deniz salyasının kurutulmuş hali. Vakum altında kurutulmuştur. Değerlerine bakıldığı zaman gübre değerlerine uygun olduğunu görüyoruz. Bunun için gübrenin fermente edilmesi gerekmektedir. Bunun için tesis gerekir" dedi.

Çıkan atıkların ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olabileceklerini ifade eden Faruk Durukan, "Bizim bu çalışmamız mevcut olan problemi yok etme ile ilgili olmaktan ziyade, çıkan malzemenin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili. Şu anda yedi, sekiz bölgede araştırma yaparak ağır metallerin içerisindeki değerlerine göre, ağır metallerin alınması gerekecektir. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Edremit ilçesindeki AR-GE firmasının laboratuvarlarında vakum yöntemiyle kurutulan müsilaj fermente edildikten sonra gübre olarak kullanılabilecek.

(EME-SD-MŞ)

'Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir'
'Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir'
'Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir'
'Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek için kolları sıvadılar
Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek için kolları sıvadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:11:30. #1.15#

title