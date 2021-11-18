Bu Çalışma Binlerce Besi Hayvanı İçin

YUNUSEMRE, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde bulunan ve 2 bine yakın besi hayvanının faydalandığı 2 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamleleri kapsamında il genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı yerlerde hayvanların içme suyuna daha kolay ulaşması amacıyla gölet yapımı, bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesinde 2 adet Hayvan İçme Suyu Göletinin temizliği ve bakımı için faaliyetlerine başladı. Göletlerden 2 bine yakın hayvanın faydalandığı belirtildi. 2021 yılı içerisinde il genelinde yüzlerce gölette temizlik, bakım, onarım ve yeni yapım çalışması yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

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