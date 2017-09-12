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Bu Büyümeye Ne Kadar Sevinebiliriz?

İsmet Özkul yazdı.

Bu Büyümeye Ne Kadar Sevinebiliriz?

İsmet Özkul yazdı.. Yeni milli gelir hesabının bir güven sorunu olduğu açık. Ekonominin en kapsayıcı verisi olan gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) hesaplarına tam olarak güvenememek tüm ekonomi aktörleri ve analizcileri için büyük bir dert...

Kaynak: Dunya.com