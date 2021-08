Bu Büyük Afetin Üstesinden El Birliğiyle Geleceğiz

Vali Ersin Yazıcı, Antalya'daki yangın bölgelerini ve yangında zarar gören mahalleleri ziyaret etti. Söndürme çalışmaları, yardımlar ve vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, bu büyük afettin üstesinden el birliğiyle geleceğimizin altını çizdi.

28 Temmuz Çarşamba günü Manavgat'ta dört ayrı noktada başlayan ve Gündoğmuş, Akseki, Alanya, İbradı ilçelerini sıçrayarak toplamda 48 mahallenin zarar görmesine sebep olan yangınla ilgili söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleştirilen basın açıklamasında Antalya'da devam eden yangınlarla ilgili birçok noktada kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başladığının altı çizildi. Antalya'da yangına 6 bin 511 personel, hava ve kara araçları olmak üzere 1. 832 araçla müdahale edildiği belirtildi.

Yangınla ilgili söndürme çalışmalarını ve yangın sonrası bölgenin hızlı bir şekilde rehabilite edilerek eski düzenine geri dönmesi için zarar gören bölgeleri ziyaret eden Vali Yazıcı, yetkililerden bölgelerde yürütülen söndürme çalışmaları, zarar tespit çalışmaları, su ve elektrik şebekesinin tamiri hakkında bilgiler aldı. Vali Yazıcı yangından etkilenen Gündoğmuş'ta Ümütlü ve Ortakonuş, Akseki'de Hocaköy ve Kebezbeleni, Manavgat'ta Beydiğin, Gündoğdu, Yavrudoğan, Seki, Kalemler ve Kızıldağ, Alanya'da Güzelbağ ve Bayır mahallelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Hızlı Olmamız Gerekiyor

Yangınla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Vali Yazıcı; "Yangınla mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sürekli iletişim halinde olacağız. Koordinasyon ve hızlı iletişim ile bu felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hızlı olmamız gerekiyor. Yangının devam ediyor olması işlerimizi aksatıyor. Ama hayat devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızlı olmamız gerekiyor. Yangında elektrik hatları ve su şebekesi zarar gören mahallelerimizin tespiti ve onarımları için çalışmalarımız hızla sürüyor. " diye konuştu.

Yaralarımızı Saracağız

Zarar gören bölgeleri ziyaretinde bölge sakinleriyle bir araya gelip devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Vali Yazıcı; "Devlet olarak her türlü ihtiyacınızda yanınızdayız. Gerçekten büyük bir afetin içindeyiz. Bu afetin üstesinden yine birlikte geleceğiz. Vatandaşlarımız lütfen sükunetini korusun. İçiniz rahat olsun devlet olarak gerekli her şeyi yapıyoruz. Kayıpların tespitine başlandı. Zarar tespit çalışmalarını hızlıca yapıp vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Devlet büyük, yaralarımızı saracağız. Bütün Türkiye burada. İnşallah el birliğiyle bu felaketin üstesinden geleceğiz. Önemli olan sizlere zarar gelmemesi. Her türlü ihtiyacınız için Afet Yönetim Merkezi'mizi arayabilirsiniz. Allah ülkemizi ve devletimizi beterinden korusun. Hepimize geçmiş olsun. " dedi.

