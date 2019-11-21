Bu buluşmada ‘iş’ var

21.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:16

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Kent Konseyi (BKK), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.