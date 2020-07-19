Bu buğday radyasyona dayanıklı Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yazılı köyünde siyez buğdayı yetiştiren elektronik mühendisi Semra Özkan, "Ata buğdayı radyasyona karşı dayanıklı bir buğday türü. Birçok ülke bunu herhangi bir radyasyon saldırısına karşı stoklarında bulundurabiliyor" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yazılı köyünde siyez buğdayı yetiştiren elektronik mühendisi Semra Özkan, "Ata buğdayı radyasyona karşı dayanıklı bir buğday türü. Birçok ülke bunu herhangi bir radyasyon saldırısına karşı stoklarında bulundurabiliyor" dedi.

Elektronik mühendisi olan Semra Özkan, Bursa'daki köyüne dönüp çiftçiliğe başladı. Özkan, "ata toprakları" dediği tarlalarında ata buğdayı siyez, sahlep ve lavanta yetiştiriyor. Bir firmada otomasyon sorumlusu olarak çalıştığını belirten Semra Özkan, "Mesleğimi, işimi severek yapıyorum, ama tarımla uğraşmayı çok seviyorum. Toprakla uğraşmayı da seviyorum. Atalarım bu köyden ve köyümüzde ata buğdayı olarak bilinen siyez buğdayı yetiştirdim. Siyez buğdayının çok güzel özellikleri var. Bununla ilgili araştırma yaptım ve genetiği ile oynanmamış tek buğday türümüz olduğunu öğrendim ve kolları sıvadım" dedi.

Buğday tohumlarını Bursa Büyükşehir Belediyesinden temin ettiğini anlatan Özkan, "Bursa Büyükşehir Belediyesine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla ulaştım. Buradan aldığımız tohumları organik olacak şekilde yetiştirdik, hiç suni gübre kullanmadık. Pestisit veya herhangi bir ilaç veya ot ilacı kullanmaksızın organik bir şekilde bu buğdayı değerlendirip gelecek yıllarda da yetiştirmek istiyoruz. Köyümüzde bunu ilk kez yetiştirdik ve şu anda hasada yaklaştık" diye konuştu.

Siyez buğdayının Anadolu'da yetişen bir buğday türü olduğunu ve 10 bin yıldır bu topraklarda yaşamış, doğal şartlara intibak etmiş bir cins olduğunu söyleyen Özkan, "Hatta radyasyona karşı dayanıklı bir buğday türü. Birçok ülke bunu herhangi bir radyasyon saldırısına karşı stoklarında bulundurabiliyor. Bu buğday için diğer buğdayların atası diyebiliriz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz ise, "Biz Semra Hanım ve buna benzer değişik ürün yetiştirmek isteyen çiftçilerimizi destekliyoruz. Eskiden bunları desteklerken kafamızda bir pazarlama sorunu oluyordu. Fakat bakanlığımızın dijital tarım pazarı DİTAP uygulaması ile artık bu sorunu da aştık. Bundan sonra değişik ürün yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz rahatlıkla teknik bilgilerimizden faydalandırabilirler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA