'Bu bölümden mezun olanların iş seçme sorunu olacak'

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ergin, bu bölümden mezun olanların işsizlik sorunu yaşamayacağını söyledi. Prof. Dr. Ergin, "İş bulma sorunu değil de, ben iş seçme sorunu olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Türkiye'de Yapay Zeka Mühendisliği lisans programını açan iki üniversiteden biri olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, bu yıl 10 tam burslu öğrenci alarak eğitime başlayacak. TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ergin, bu bölümü kurarken dünyadaki iyi örnekleri incelediklerini söyledi. Bölümü açmak için YÖK ile istişare içinde olduklarını ve müfredatı hazırlamak için bir yıldır çalışma yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Ergin, "Bu süreçte Amerika'nın önde gelen üniversitelerinin hem veri bilimi hem yapay zeka odaklı lisans programlarını inceledik. Hangi dersleri aldıklarını, mezunlarına hangi niteliği katmayı hedeflediklerini inceledik ve ülkemize, bizim piyasamıza uygun nitelikler her neyse bu programın içinde barındırmak istedik" dedi.

'VERİ MÜHENDİSLERİNE İHTİYAÇ VAR'

Bugün dünyada her alanda bol miktarda veri olduğunu ve bu verileri akıllı işleyecek bilişim sistemlerine gerek duyulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ergin, "Dünyadaki birçok üniversite bu niteliğe sahip insan üretecek programlar yaratıyor. Bu nitelik nedir? Programlama altyapısını bilen, veri analizini bilen, yapay zekayı uygulayacağı işin niteliklerini bilen programlama geçmişi olan veri mühendislerine ihtiyaç var. Bu yüzden biz de yapay zeka mühendisliği programı adı altında bütün bunları birleştirmeyi düşündük" diye konuştu.

'GELECEĞİN MESLEĞİ YAPAY ZEKA'

Dünyada hava kirliliğinden enerji verimliliğine kadar birçok soruna çözüm üretmek için yapay zekanın kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Ergin, bugün New York borsasının yüzde 15'inin, 1 saniye gibi yüksek bir hızda otomatik alım satım yapan yapay zekalı makinelerden oluştuğunu kaydetti. Yapay Zeka Mühendisliğinin geleceğin mesleği olduğunun altını çizen Oğuz Ergin, şöyle konuştu:

"Rutin olan kimi işler otomatize edilecek. Rutin işlerin yerini alacak makinaları tasarlayacak mühendislere ihtiyaç olacak. Yani gelecekte belki bir taksi şoförünüz, pilotunuz, garsonunuz olmayacak; ama o taksi şoförünün yaptığı işi programlayan, dışarıdan gelen verileri analiz edip, sizin söylediğiniz şeyi anlayıp adrese götüren makineler demeyelim, makinelerin içerisinde yazılımlar olacak. Örneğin şöyle bir gün hayal edebilirsiniz; aile hekimine gittiniz, içeride hiç kimse yok, bilişim asistanı gibi bir yazılım sizinle konuştu ve 'ne şikayetin var' diye sordu, 'boğazım acıyor' dediniz. Kameradan sizin boğazınıza baktı, kanınızı aldı, her türlü incelemeyi yaptı ve bütün dünyadaki veriyi inceledi ve size dedi ki 'soğuk algınlığı'. Yapay zeka mühendisleri de bunları tasarlayan kişiler olacaklar. Bu yüzden geleceği çok parlak ve önü açık diyebiliriz."

'BU BÖLÜMDEN MEZUN OLANLARA TALEP YÜKSEK OLACAK'

Prof. Dr. Ergin, iş dünyasının Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Özellikle savunma sanayimiz ve bankacılık sektörümüz, finans sektörümüz bu programa oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar. Mezunların da tam da aradıkları mezunlar olacağını bize söylüyorlar. Yapay zeka mühendisliğini hem savunma sanayi hem de finans sektörü destekliyor. Merkez Bankamız da bizi ziyaret etti. Onların da hem finans hem bilişim bilen, büyük verileri işleyen, analiz yapan personel ihtiyacı var. Elbette ki bu bölümden mezun olan öğrencilere uluslararası talep yüksek olacak. Bu öğrenciler piyasada bilgisayar mühendislerinin yazılımla ilgili işleri yapabilecekleri gibi iktisat mezunlarının finans sektöründe yaptığı işleri de yaparken endüstri mühendislerinin plazalarda yaptığı işleri de yapabilecekler" dedi.

'İŞ SEÇME SORUNU OLUR'

Yapay zeka mühendislerinin, mezun olduklarında işsizlik sorunu yaşamayacağını belirten Prof. Dr. Ergin, "Bunlar ilk yapay zeka mühendisliği mezunu olacaklar. Piyasa zaten bunu talep ettiği için, bizden mezun olduklarında iş bulma sorunu değil de, ben iş seçme sorunu olacağını tahmin ediyorum. 'Acaba oraya mı gitsem, buraya mı gitsem' diye düşüneceklerini, 'acaba yurt dışına mı gitsem yoksa Türkiye'de mi kalsam' diye bir tercih yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

'1 YIL İŞ DENEYİMİ YAŞAYACAKLAR'

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin, öğrencilerine 4 yıllık lisans programı ile 1 yıllık iş deneyimini bir arada verdiğini hatırlatan Ergin, "Bu nedenle 10 tam burslu öğrencimizi yapay zeka uygulamalarıyla ilgilenen şirketlere zaten iş deneyimi için ücretli olarak göndereceğiz. Bunlar bir yıla yakın yapay zekayla ilgilenen şirketlerde iş deneyimi kazanacaklar. Bu program kapsamında biz TAİ, STM gibi birçok şirketle konuştuk ve bunlar bizi destekliyorlar, öğrencilerimizin akıllarına gelebilecek en büyük şirketlere, en iyi şirketlere girip, orada iş deneyimi kazanma olanakları da olacak" diye konuştu.



