Bu Bölgelerde İstismar Siyaseti Yapılmasına Asla Müsaade Etmeyeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Onlar hem sizin paralarınızı hem çocuklarınızı hem de sizlerin geleceğini çaldılar. Biz tabii ki buna müsaade edemezdik ve gereğini yaptık. Bundan sonra da bunlarla ilgili olarak bu bölgelerde istismar siyaseti yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Ağrı'daki temasları kapsamında Bakan Varank, Beşevler taziye evinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın gönüllerindeki yerinin farklı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özel önem verdiği, takip ettiği bir şehir olduğunu söyledi.

Bakan Varank, 16 yılda kente 15 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, Ağrı'nın milli gelirini 20 kat attırdıklarını vurguladı.

"Türkiye'de sıcak asfaltı, çevre yolları, bağlantı yollarıyla Türkiye'nin bir numaralı şehri Ağrı." ifadesini kullanan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Tabii hastanemizi kazandırdık. Sayamayacağım daha onlarca hizmeti ilimize kazandırdık. Buraya gelmeden önce de Doğubayazıt'da bölgenin en büyük, en modern hayvan pazarının açılışını yaptık. Ağrı görebileceğimiz en güzel coğrafyalardan bir tanesi. Turizm açısından bu şehirde bir potansiyel var. Bölgemizin ve Türkiye'nin hayvancılık açısından en verimli şehirlerinden bir tanesi. Burada bir termal potansiyeli var. Termal ile seracılık, turizm, enerji yatırımları yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim önümüzde yapacak çok işimiz var. Ağrı'yı bekleyen güzel günler var."

Varank, Ağrı'da uzun yıllar boyunca istismar siyaseti güdenlerin belediyelere hakim olduğunu kaydederek, onların kente hizmet etme gibi bir dertlerinin olmadığını ifade etti.

"Türkiye'de atılması en imkansız, en cesur adımları Sayın Cumhurbaşkanımız attı"

"Onların derdi, sizlerin vergi olarak ödediği paraları, bizim buraya gönderdiğimiz yatırım paralarını Kandil'e göndermekti." diyen Varank, şunları söyledi:

"Onlar hem sizin paralarınızı hem çocuklarınızı hem de sizlerin geleceğini çaldılar. Biz tabii ki buna müsaade edemezdik ve gereğini yaptık. Bundan sonra da bunlarla ilgili olarak bu bölgelerde istismar siyaseti yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu böyle bilmeniz gerek. Çünkü biz bunların elinde istismar yapabilecekleri maddeleri de aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızı hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'de atılması en imkansız, en cesur adımları Sayın Cumhurbaşkanımız attı. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarının altına aldı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük bir kardeşlik hukukunu Sayın Cumhurbaşkanımız tesis etmiş oldu ama bu istismar siyaseti yapanların Ağrı gibi, hizmet gibi bir derdi asla olmadı."

"Ben inanıyorum ki sizler 31 Mart'ta doğru tercihi yapacaksınız"

Varank, önceki dönem belediye başkanı Sırrı Sakık'ın kentle bir ilgisinin olmadığını, yeni adayın da Ağrı'nın problemleriyle bir alakasının olmadığını aktardı.

Yeni adayla ilgili "Dışarıdan turist olarak getirilmiş birisi." ifadesini kullanan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla onların bizim Ağrı'mıza verebilecekleri hiçbir şey yok. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bizim partimizin adayını sizler çok iyi biliyorsunuz. Savcı Sayan Bey'in Ağrı ile ilgili projelerinin tamamı benim de projelerimdir. İnşallah o projelerin tamamını beraber takip edeceğiz. Elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ben inanıyorum ki sizler 31 Mart'ta doğru tercihi yapacaksınız ve Ağrı'daki hizmetler katlanarak devam edecek. Karşımızda öyle bir şer ittifakı var ki ne bizimle ne ülkemizle ne inançlarımızla hiçbir alakaları yok. Dün akşam Taksim'de çok acı bir hadise yaşadık. Yatsı ezanı okunurken HDP'lilerin de bulunduğu bir grup ıslıklarla alkışlarla protesto etmeye çalıştı. Bizler buna asla müsaade edemeyiz. Bizler bunun önüne geçebilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bizimle inançlarımızla bu şekilde mücadele eden bu zihniyeti 31 Mart'ta inşallah sandıklara gömmemiz gerekiyor."

Varank, konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'ya geleceğini hatırlatarak tamamladı.

Bakan Varank, buradaki programının ardından Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve AK Parti Belediye Başkan adayı Savcı Sayan ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Taksici esnafının çay ikram ettiği Varank, daha sonra Ahmed-i Hani Havalimanı'na geçerek Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA