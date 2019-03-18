CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu bir savaş değil, seçim. Seçime 13 gün kaldı. 13 gün boyunca Mersinli kardeşlerimden oy vermesini düşünmediğiniz, karasız olan arkadaşlarınızı lütfen ikna edin. Lütfen kapılarını çalın, CHP'ye, Vahap Seçer'e, ilçe belediye başkanlarına oy isteyin." dedi.

Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve bazı milletvekilleriyle Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Daha sonra Mezitli ilçesi Demokrasi Meydanı'nda halkla buluşma etkinliğine katılan Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, partililere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in başkan seçilmesi durumunda Mersin'i bölgenin ve Orta Doğu'nun yıldızı yapacaklarını söyleyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Mersin'de hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, dışlanmadığı, herkesin eşit hizmet aldığı, tekrar Mersin'in ayağa kalktığı bir 5 yılı garanti ederiz. Burada bir aday ilan ettik ismi Vahap Seçer. Bütün partimiz arkasında. Onun burada aday olması sadece burada değil, bütün Anadolu'da, İstanbul'da ve Türkiye'de heyecan yarattı. Buradaki diğer adaylarımızla birlikte karşınızdayız. Bu bir savaş değil, seçim. Seçime 13 gün kaldı. 13 gün boyunca Mersinli kardeşlerimden oy vermesini düşünmediğiniz karasız olan arkadaşlarınızı lütfen ikna edin. Lütfen kapılarını çalın, CHP'ye, Vahap Seçer'e, ilçe belediye başkanlarına oy isteyin."

Ağbaba, 13 gün sonra baharın geleceğini hep birlikte göreceklerini dile getirdi, tüm partililerden buna inanmalarını istedi.

Kaynak: AA