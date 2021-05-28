Bu bir şaka olmalı (Koray Avcı)
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Bu bir şaka olmalı (Koray Avcı)

Bu bir şaka olmalı (Koray Avcı)
Hürriyet - Haberler | Magazin

Son zamanlarda gördüğüm en antipatik kombinle karşı karşıyayım.Koray Avcı'nın bacağına taktığı o çanta bile başlı başına bir konu.O atleti, renkli sweatshirt'ü, çantayı, kabus Crocs'ları bir araya getirirken aklı neredeydi acaba?

Son zamanlarda gördüğüm en antipatik kombinle karşı karşıyayım.

Koray Avcı'nın bacağına taktığı o çanta bile başlı başına bir konu.

O atleti, renkli sweatshirt'ü, çantayı, kabus Crocs'ları bir araya getirirken aklı neredeydi acaba?

Kaynak: Hürriyet

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