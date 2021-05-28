Bu bir şaka olmalı (Koray Avcı)

Son zamanlarda gördüğüm en antipatik kombinle karşı karşıyayım.Koray Avcı'nın bacağına taktığı o çanta bile başlı başına bir konu.O atleti, renkli sweatshirt'ü, çantayı, kabus Crocs'ları bir araya getirirken aklı neredeydi acaba?