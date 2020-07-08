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"Bu bir reform paketi, baro başkanları eşit temsil edilsin istiyoruz"
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"Bu bir reform paketi, baro başkanları eşit temsil edilsin istiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anadolu'daki baro başkanlarının üç ilin baro başkanının tahakkümü altında kaldığını belirterek, baro başkanlarının eşit temsil edilmesini istediklerini, baroların gayrimenkullerine dokunulmayacağını söyledi.

08.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:42

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anadolu'daki baro başkanlarının üç ilin baro başkanının tahakkümü altında kaldığını belirterek, baro başkanlarının eşit temsil edilmesini istediklerini, baroların gayrimenkullerine dokunulmayacağını söyledi. Turan, AK Partili, CHP'li barolar kurulacağı iddiasına ise, "Avukatların siyaset yapmasından daha doğal bir şey olmaz. Hakim kararını kimliğe, siyasete göre veriyorsa lanet olsun o hakime. Güvenin meslektaşlarımıza, avukat, hakim bunları aşmıştır, giysiye, siyasete göre karar vermez" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de açıklama yaptı. Turan, Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişikliğin reform paketi olduğunu söyleyerek, "5 binden fazla üye varsa, 2 bin imza ile baro kurulacak. TOBB'da olduğu gibi Almanya'da olduğu gibi baro başkanlarının eşit temsili var. Anadolu'da baro başkanları, üç ilin baro başkanının tahakkümü altında kalıyor. Bu bir reform paketi, daha soğuk akılla bakıldığında herkesin makul yaklaştığı bir teklif. Barolar Birliği başkanları eşit temsil edilsin. Artık büyük şehir, kaçak şehir değil, baro başkanları eşit temsil edilsin istiyoruz. Marjinal bazı baro başkanlarının sicillerine baktığınızda 'başörtülü avukat yemin edemez' dediklerini biliyoruz. İstanbul'da yasak, Yozgat'ta serbest olurdu, bu yanlıştan fiilen dönüldü. Kanunla güvenceye kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifi üzerinde Adalet Bakanı ile 30 baro başkanının çalıştığını kaydeden Turan, "Baro başkanlarıyla 4 saat toplantı yaptık, 30 baro başkanı. İstanbul'daki beyefendi gelmedi ne yapayım? Kapıya geldiler, almadılar deniliyor. Taksim'de yönetim kurulu var, katılayım dersem beni alır mı beyefendiler? Her toplantının usulü vardır. Baro Birliği Başkanı'nı çağırmış. Kimi yönetim başkanı yazılı olarak falanca arkadaşımız gelecek demiş. Feyzioğlu aradı, Meclis Başkanı ile görüştü, üç arkadaş çağrıldı. İstanbul Baro Başkanı kabul etmedi. Ben aradım, CHP İstanbul vekili aradı. Hepimiz dedi. Bunun adına artistlik deyince kızıyorlar. Böyle dünya yok" diye konuştu.

Baroların marjinalleşmesi eleştirilerine ilişkin Turan, "Zaten bir kısmı marjinal değil mi? Diyanet açıklamasında değerlerimize hakaret eden bunlar. PKK, FETÖ baro kurarmış, kursunlar, suç işleyen bedelini öder. CHP arkasından olmayacak örgütlere selam gönderiyorlar. Barolar bölünecek mi? Hayır. 50 bin üyesi olan yerde sadece 8 bin oyla gelen başkan başka baro kurabilir o zaman. Baroların gayrimenkulleri ne olacak? Hiçbirine dokunulmuyor. Şu anki barolar devam edecek. Bir diğer ağır itham; bu kanunda FETÖ ruhu varmış. Bir dernek geçmişte teklif hazırlamış, onunla bizimkinin zerre alakası yok. Tüm mallarına el koyuyor o teklif. Bugün, olmadı yarın, olmadı cuma biter, kavgasız gerginlikten uzak. Meclisin kapısına gelen arkadaşları bir de Feyzioğlu da içeri çağırdı, onlar gelmedi. Şu an pandemiden kaynaklı sıkıntı var, bütün baro başkanları gelemezdi, üç temsilci gelsin dedik, kabul etmediler" ifadelerini kullandı.

AK Partili, CHP'li barolar kurulacağı iddiasına ise Turan, "Avukatların siyaset yapmasından daha doğal bir şey olmaz. Ben baro üyesiyim, AK Parti Grup Başkanvekilleriyle siyaset yapmaları normal, doğal. Hakim, savcı başörtüsü takandan etkilenir dediler. Şimdi de baroya göre karar verir deniyor. Biri siyasete göre davrandı. Hakim kararını kimliğe, siyasete göre veriyorsa lanet olsun o hakime. Varsa bu yanlış şimdi de ver üzerine gidelim. Güvenin meslektaşlarımıza, avukat, hakim bunları aşmıştır, giysiye, siyasete göre karar vermez" karşılığını verdi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

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