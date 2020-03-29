SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Bu bir futbolcu değildir - Spor
Mussolini, Futbol, Spor

Bu bir futbolcu değildir

"Her şeyi yıkalım ve ne kaldığına bakalım.”

Dada Manifestosu

Dedelerinden birisi Mussolini’ye, öteki ise Franco’ya karşı cephe almış bir ailenin göçmen torunu. Kanında bulunan isyanı önce futbol sahalarına taşıdı, sonra sokaklara en sonunda da beyaz perdeye.

29.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:04
Bu bir futbolcu değildir

"Her şeyi yıkalım ve ne kaldığına bakalım.”



Dada Manifestosu


Dedelerinden birisi Mussolini’ye, öteki ise Franco’ya karşı cephe almış bir ailenin göçmen torunu. Kanında bulunan isyanı önce futbol sahalarına taşıdı, sonra sokaklara en sonunda da beyaz perdeye. Eric Cantona, namı diğer "Eric The King”


"Ben sahaların Jim Morrison’ıyım ve benim gözümde sanatçı, karanlık bir odayı aydınlatabilendir. Hiçbir zaman 1970 Dünya Kupası Finali'nde Pele’nin Carlos Alberto’ya attığı pas ile Rimbaud’nun 'İpler gerdim kuleden kuleye;/ pencereden pencereye çiçek bezekleri;/ altın zincirler yıldızdan yıldıza,/ ve işte dans ediyorum' dizeleri arasında bir fark bulamayacağım." sözlerinin sahibi olan Eric, henüz sporcuyken futbol sonrasındaki yaşantısının sanattan vareste geçmeyeceğini belli etmişti.

Ressam babasının da etkisiyle küçük yaşlarda resim ve heykelle tanışan Cantona, sanat yaşantısına görkemli bir futbol arası verdi. Aktif futbol kariyerini 1997 yılında sonlandıran “Eric The King” bundan bir yıl sonra Elizabeth filmiyle beyaz perdeye geçişini yaptı. Sinema serüveninin başından itibaren kendisiyle benzer kariyer planlamasını izleyen çifte meslektaşı Vinnie Jones’un canlandırdığı gibi kalıp rollerin dışında kalmak isteyen Cantona, memnun olmadığı sert adam rollerinden bir süre kurtulamadı. 2008 senesinde Ken Loach ile tanışmasıysa hayalini kurduğu türde bir sinema filmine kavuşmasını sağladı.

Ken Loach sineması, Cantona’ya çok uygundu çünkü Loach da bizlere süslühikâyeler yerine kendi gerçeğini veriyordu: İşçiler, kadınlar, göçmenler, sıradan hayatlar…2010 senesinde Paris sokakları yanarken, “İnsanlar bankalardan paralarını çekerek ekonomik ve toplumsal devrimi gerçekleştirilebilir. Çevremizde bu kadar sefalet varken mutlu olamayız. Yapılması gereken şeyler var. Bugünlerde sokaklarda olmanın, gösteri yapmanın anlamı nedir? Böyle yaparak kendinizi kandırırsınız. Devrimi başlatmak için elimize silah alıp öldürmeye de başlayamayız. Devrim, bugünlerde gerçekten çok kolay. Sistem ne? Sistem, bankaların iktidarı üzerine kurulmuş. O zaman bu sistem, bankalar üzerinde imha edilmeli.’' diyen Eric, ile işçi sınıfının yönetmeni Loach’ın ortaklığı, Postacı Eric’in hikayesinin anlatıldığı Cannes ödüllü “Looking for Eric” filmini ortaya çıkardı.

Filmin başarısındaki büyük etken, iki ismin de farklı türde bir sahiciliğin peşinde koşmasıydı. Rene Magritte, bu tarz bir sahiciliğin peşindeki diğer isimdir. Sürrealizm akımının etkisiyle resimler yapan Magritte, resimlerini statik, durağan kompozisyonlarla oluşturur. Fakat bizlere o düzenin aslında bozulmaya bir anlık mesafede olduğunu hissettirir. Ve bu, ressamın en önemli özelliklerinden birisidir.

Cantona, Rene Magritte’in futbol sahasındaki bir yansıması gibiydi. Kimi zaman düzenin içinde unsur kimi zaman sürreal bir sanatçı kimi zaman da her şeyi yakıp yıkabilecek ruhta bir dadaist… Tıpkı 1996 senesinde kendisine küfür eden bir taraftara attığı tekmeyle yaptığı gibi.


“Dada bir protestodur; yıkıcı bir eylemdir. Mantığın yerle bir edilmesidir. Dada özgürlüktür…"


Tristan Tzara


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Spor
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı Spor
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı Spor
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi
İkinci başkan duyurdu! İngiliz devinin 8 yıldızında koronaya rastlandı Spor
İkinci başkan duyurdu! İngiliz devinin 8 yıldızında koronaya rastlandı
G.Saraylı yıldızdan müthiş itiraf: Sahaya çıkmayacaktık Spor
G.Saraylı yıldızdan müthiş itiraf: Sahaya çıkmayacaktık
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Falcao'dan 'Yanımıza dönün' diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ebru Polat Ender Saraç Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: Bu bir futbolcu değildir - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 12:28:03. #1.15#
title