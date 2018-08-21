TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, tarihin akışının çok hızlandığı bir dönemde bulunduklarını belirterek, "Özellikle müttefik olarak bildiğimiz ABD'nin Türkiye'yi dolar üzerinden kuşatmaya, çevrelemeye, adeta onu boyunduruk altına almaya çalıştığını görüyoruz. Bu, bir ekonomik savaştır." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile bayram namazını Ulu Cami'de kıldı.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramın hayırlara vesile olmasını dileyen Çavuşoğlu, Türk milletinin bu sene de mağdur ve ihtiyaç sahibi coğrafyalara kurbanları bağışlamayı bildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin son günlerde kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tarihin akışının çok hızlandığı bir dönemin içinde bulunuyoruz. Özellikle müttefik olarak bildiğimiz ABD'nin Türkiye'yi dolar üzerinden kuşatmaya, çevrelemeye, adeta onu boyunduruk altına almaya çalıştığını görüyoruz. Bu, bir ekonomik savaştır. Türk milleti, 15 Temmuz'da o yüce ruhunu tanklara ve tüfeklere karşı gösterdi. Bu savaştan da sabırla ve özellikle mücadele ederek, birlik, beraberliğini göstererek, bugünlerin de üstesinden gelmiştir, gelmeye devam etmektedir. Milletimiz Kurban Bayramı'nı huzur ve sükun içinde kutlamaya devam etsin."