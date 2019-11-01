01.11.2019 19:30

Bu binanın dış cephe kaplaması tehlike saçıyor

Rüzgarlı havalarda yola düşen dış cephe kaplaması az kalsın yaralanmalara sebep olacaktı

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşanan olayda, bir binanın dış cephe kaplamasından kopan mozaik parçaları bina girişinde bulunan bir eczanenin önüne düştü. Düşen parçalar yoldan geçen bir vatandaşın omzuna da denk gelirken, herhangi bir ciddi yaralanma olayı yaşanmadı. Eczane girişinde bulunan ve düşen mozaik parçaların yanında bulunan iki kişi düşme anından sonra büyük panik yaşadı. O anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın dış cephesinden mozaik parçalar koptu. Kopan parçalar bir eczanenin girişine düştü. Düşme anında eczanenin girişinde bulunan iki vatandaş kıl payı kurtuldu. Düşme anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Market sahibi Emine Karaoğlu, binadan daha öncede parçaların koptuğunu ifade ederek "Dış cephe kaplaması hava aldığı için dökülüyor. Özellikle rüzgarlı havalarda oluyor. Daha önce de yaşanan bu olaylarda birkaç kişi geçtiğinden andan hemen sonra döküldü. Birinin üzerine denk gelirse sağ kurtulma şansı çok az. Ardeşen Belediyesi Zabıta ekiplerine söyledik. Onlar da bina sahiplerine söylediler ve gittiler. Ama ilgilenen kimse yok. her ay hemen hemen dökülüyor. Bu bazen az bazen çok oluyor. Bir ara itfaiyeyi çağırdık. Merdivenini verdi bize, kendi imkanlarımızla açıkta olanları döktük. Hatta tabelamız bile kırıldı. Karşıda okullar var, öğrenciler aileleri birlikte geçerken büyük sıkıntı atlatılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA