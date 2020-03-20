Bu binada Kovid-19'a geçit yok
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Erzurum, Fatih, Kültür Sanat

Bu binada Kovid-19'a geçit yok

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlem alan bir apartmanın sakinlerinin, binalarının ortak kullanım alanlarını ilaçlatıp dezenfekte etmeleri, maske ve eldiven kullanmaları ve bina girişine de kolonya koymaları dikkati çekiyor.

20.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:16
Bu binada Kovid-19'a geçit yok

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlem alan bir apartmanın sakinlerinin, binalarının ortak kullanım alanlarını ilaçlatıp dezenfekte etmeleri, maske ve eldiven kullanmaları ve bina girişine de kolonya koymaları dikkati çekiyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından Erzurum genelinde belediye ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız yürütülüyor.

Devletin aldığı tedbirlere destek olmak ve apartman sakinlerini söz konusu virüsten korumak isteyen Kurtuluş Mahallesi'ndeki apartmanın yöneticisi Fatih Aras, bina girişine ıslak mendil, kolonya ve dezenfektan ürünleri koydu.

Aras, günün belirli vakitlerinde ortak kullanım alanı olan bina çevresi, yapı girişindeki kapılar ve tutacak bölümleri, merdivenler ve kenarındaki korkuluklar ile asansörde görevlilere temizlik yaptırarak binaya girişlerde hijyeni ön planda tutmayı ve muhtemel salgının önüne geçmeyi hedefliyor.

Çevredekilere de örnek olan bu uygulama apartmana gelen misafirlerin de beğenisini topluyor.

Ayrıca mahalledeki bazı market sahipleri de iş yerlerinin girişine koyduğu ve vatandaşların ücretsiz olarak kullanabildiği ıslak mendil, kolonya ve dezenfektan ürünleriyle insanların sağlıklı şekilde alışveriş yapmasına imkan sağlıyor.

Bina ve marketlerdeki bu uygulamalardan memnun olan vatandaşlar, Kovid-19'a yönelik tedbirlerin hayatın her alanında yaygınlaşmasını istiyor.

Bina yöneticisi Fatih Aras, AA muhabirine, Kovid-19 konusunda devletin gerekli tedbirleri aldığını dile getirerek, "Toplu kullanım alanı olduğu için biz de bina girişine kolonya ve dezenfekte ürünleri koyduk, sakinleri haricinde gelen misafirler ya da başkaları ellerini dezenfekte ederek binaya giriyor. Böylece hem devletimizin aldığı önlemlere destek verdik hem de sakinlerimizin sağlığını düşündük." dedi.

Aras, ayrıca bina içerisindeki her alanda belirli vakitlerde düzenli şekilde dezenfeksiyon yapıldığını aktardı.

"Bina sakinlerine maske dağıtıldı"

Yaptıkları işin çok fazla maliyetli olmadığına işaret eden Aras, "Bina sakinlerimize maske dağıtımı ve bilgilendirici broşür dağıttık. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayalım. Kovid-19 riskine karşı 14 altın kurala uyalım. Umarım yaptığımız diğer bina sakinlerine örnek olur." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Şakir Bulut da uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Bütün binalarda benzer tedbirlerin olması gerektiğini belirten Bulut, "Apartmana ellere kolonya dökerek giriliyor. Sağlık ve hijyen açısından güzel uygulama oldu." ifadesini kullandı.

"Halkımızın sağlığı için bu tedbirler şart"

Aynı mahalledeki bir markette yöneticilik yapan Serdar Acar da virüse karşı sağlık açısından market olarak tedbir aldıklarını belirterek, "Devletimizin aldığı tedbirlere destek verdik, marketimizin girişine ıslak mendil, kolonya ve dezenfektan koyduk, vatandaşlarımız alışveriş öncesi ve sonrası ellerini burada dezenfekte ediyor. Halkımızı sağlığı için bunlar şart." diye konuştu.

Market müşterileri uygulamadan memnun

Müşterilerden Selçuk Altındağ da uygulamayı çok doğru ve yerinde bulduklarını dile getirdi.

Market yöneticilerine uygulamadan dolayı teşekkür eden Altundağ, "Alışveriş öncesi ellerimizi dezenfekte ettik, duyarlı davranış ve uygulama olmuş." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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