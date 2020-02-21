Bu besinler ağız ve diş sağlığımızı bozuyor

21.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:14

Ağız ve diş sağlığımız vücudumuz için oldukça önemli. Ağız ve diş sağlığımızı kaybetmemiz, birçok hastalığa beraberinde getirebilir.Ağız bakımı için tüketmemiz gereken besinler kadar, tüketmememiz gerekenler besinler de önemli yer tutuyor.

Meyveli soda: İçerdiği şeker ile dişlerdeki çürümeyi büyük ölçüde artırıyor. Ayrıca içeriğindeki yüksek asit, diş minelerine zarar veriyor.

Sporcu ve enerji içecekleri: Bu içecekler yoğun oranda şeker içerdiğinden diş sağlığına zarar veren içecekler arasında.

Kahve: Kahve, rengi ve içeriğindeki asit oranıyla dişlerin sararmasındaki birincil nedenlerdendir. Eğer kahve ve çay bazlı olarak dişler sararıyorsa mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır.

Meyve suları: Meyve sularının PH'ı 2,5'dur. Unutulmamalıdır ki PH'ı 7'den düşük gıdalar dişlere zarar vermektedir.

Limon: Limonun PH'ı 2 olmasıyla dişlere zarar vermektedir. Yani asidik özelliği çok fazladır.

Yapışık gıdalar: Lokum veya jelibon gibi gıdalar dişlere yapıştığı gibi içeriğindeki yüksek şeker oranı dişlere zarar verir.

Buz: Buz ne kadar zararsız gibi görünse de o da diş sağlığı için zararlıdır. Buz serttir ve çiğnemek oldukça sakıncalıdır. Eğer ağızda dolgular varsa veya çürümeye yüz tutmuş dişleriniz varsa buz çiğnenmemelidir. Ayrıca buz çiğnemek diş kamaşmasına sebebiyet verir.

Beyaz ekmek: Beyaz ekmeğin de dişlere zarar veren besinler arasında olduğunu biliyor muydunuz? Rafine karbonhidrat ağızda bakteri olarak ortaya çıkarak ağız ve diş sağlığına zarar veriyor.

Patates cipsi: Patates cipsi ne kadar lezzetli olsa da oldukça zararlıdır. Çünkü patates cipsini yedikten sonra artıklar dişlerin arasına yapışır ve uzun süre orada kalırlar.

Kraker: Krakerlerin içinde bulundan rafine karbonhidratlar hızla şekere dönüşür. Yani krakeri çiğnemeye başlar başlamaz, çok hızlı bir şekilde bakteriler çoğalmaya başlıyor.

Turunçgiller: Turunçgillerin içeriğindeki C vitamini miktarı sağlığımız için oldukça önemli. Fakat greyfurt, mandalina, portakal, limon gibi besinlerin aralarında yer aldığı bu grup yüksek oranda asit içeriyorlar. Bu yüzden bu besinler tüketildikten sonra ağız su ile çalkalanmalıdır.

Kaynak: Bültenler